Сначала выборы — потом переговоры: что на самом деле предлагает Трамп Украине и ждать ли Минск-3

Администрация Дональда Трампа предлагает Украине провести выборы уже в этом году, если будет достигнуто перемирие с Россией. Фокус выяснил, что на самом деле скрывается за такими инициативами и каковы риски для Украины.

Related video

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России, генерал Кит Келлог, в интервью агентству Reuters заявил о желании администрации Трампа, чтобы в Украине до конца года состоялись президентские и парламентские выборы, особенно в случае достижения перемирия с Россией. Он отметил, что "большинство демократических стран проводят выборы во время войны" и считает это важным для демократии.

Но украинское законодательство запрещает проведение выборов во время военного положения. Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что выборы могут состояться только после прекращения боевых действий и при наличии прочных гарантий безопасности, которые будут сдерживать Россию от возобновления агрессии.

Опрошенные Фокусом политологи предполагают, что за словами генерала Келлога стоят определенные намеки как для Украины так и для России, но также имеющие рискованные последствия.

Выборы в Украине как сигнал Кремлю от Трампа

По мнению политолога-международника Олега Постернака возможно во время неофициальных контактов в окружении Трампа и Путина Кремль пытается продвинуть идею, что украинская власть якобы является нелегитимной. И для обеспечения стопроцентной уверенности в договорах, которые могут быть подписаны в результате мирного урегулирования, Россия, вероятно, хочет видеть, в частности, избирательный процесс. Поэтому Кэллог посылает сигнал Кремлю, что они могут рассматривать это как привлекательный инструмент для достижения мирного соглашения. Это такое условное заигрывание с Россией.

"Слова Келлога можно трактовать как определенную заманчивую инициативу от Трампа, чтобы продемонстрировать России, что США способны слышать не только Украину, но и Россию, и что они равноудалены как от Москвы, так и от Киева, готовы слушать, обдумывать и рассматривать эти предложения. Но на самом деле организовать выборы во время боевых действий невозможно, и это хорошо понимают как Кэллог, так и Трамп. Сейчас им выгодно сделать такой тактический маневр через вот такие заявления, чтобы создать впечатление, что американцы могут быть модераторами конфликта, вести переговоры с Россией как третья сторона, не принимающая непосредственного участия в боевых действиях", — говорит Фокусу Постернак.

По словам политолога, нет проблемы в проведении выборов в Украине, однако это возможно лишь при условии прекращения огня, отмены военного положения и гарантий того, что Россия во время избирательного процесса не будет осуществлять ракетные или дроновые атаки, и не возобновит боевые действия. Поэтому украинская власть должна четко донести это американцам.

Политолог Игорь Рейтерович также считает, что слова Келлога можно расценивать как определенные сигналы Кремлю. Однако речь шла немного о другом сценарии.

"Надо учитывать контекст, как говорится — дьявол кроется в деталях. Я читал оригинал интервью Келлога и речь шла о том, что в Украине, в первую очередь, может остановиться активная фаза боевых действий, и эта фаза может быть использована для проведения выборов. Если, например, эта фаза не прекратится, то можно будет подумать о проведении выборов даже во время войны, если ситуация затянется очень сильно. Однако реализовать этот вариант на практике пока нереально. Это надо четко осознавать", — говорит Фокусу Рейтерович.

По мнению политолога, заявление о выборах является частью механизмов давления, о которых упоминали, в частности, Марко Рубио и Кит Келлог. Это сигнал, что обе стороны должны будут идти на определенные уступки и выполнить предварительные условия, чтобы переговоры могли начаться. Согласно пониманию американцев, одним из таких условий для Украины является, в частности, проведение выборов. Но Рейтерович подчеркивает — Киев никогда не отказывался от проведения выборов, лишь отмечал что они возможны при определенных условиях.

Тезис Келлога о том, что все демократические страны проводили выборы даже во время войны — не соответствует действительности. Например, США во время Второй мировой войны не переживали активных боевых действий на континентальной территории. Война шла в основном в других частях мира, поэтому проведение выборов было возможно. Пример гражданской войны в США, которой также иногда приводят — также не показателен для Украины, ведь ситуация была совсем другой, с другими условиями и возможностями для организации выборов. Также американцы предлагают Украине систему голосования по почте, что позволяет привлекать избирателей, даже если они находятся далеко от своих избирательных участков.

Политолог Владимир Фесенко считает, что такой подход стоит рассматривать и для Украины, особенно учитывая количество избирателей, которые сейчас находятся за границей. Но нельзя забывать, что ситуация в Украине гораздо сложнее. Выборы во время войны — это чрезвычайно трудно организовать, особенно если учитывать масштаб боевых действий, разрушение инфраструктуры и угрозу для безопасности людей.

"Вот пусть генерал Келлог, который уже был в Украине кстати, приедет сейчас в Полтаву на место трагедии. Или в Харьков, Херсон и посмотрите, как там можно провести сейчас нормальные выборы. Я думаю, что американцы, которые об этом говорят, они не понимают, какая война идет, и что выборы в условиях войны провести невозможно", — говорит Фокусу Фесенко.

Выборы во время войны в Украине на руку Кремлю

Заявления Путина о якобы нелегитимности Зеленского и украинской власти действительно выглядят как намек на необходимость смены власти, в частности через проведение выборов, для дальнейшего прекращения войны. Но по мнению Владимира Фесенко, это может быть частью стратегии, которая имеет целью дестабилизировать внутреннюю политическую ситуацию в Украине и ослабить страну.

"Важно понимать, что Россия не столько волнуется за то, кто будет у власти в Украине, сколько за возможность легитимизировать пророссийские политические силы под видом выборов. Они пытаются использовать этот процесс как инструмент для обвинения Украины в отказе от мирного урегулирования и прекращения войны.

Из этого возникает большой риск того, что американцы могут подыграть этим тактическим маневрам России, даже не осознавая этого полностью. Поэтому для Украины критически важно четко сформулировать свою позицию и объяснить партнерам, что мы не против выборов, но они должны состояться после завершения войны, когда будет установлено устойчивое прекращение огня. Невозможно организовать выборы без надлежащей безопасности и стабильности", — говорит политолог.

Процесс подготовки выборов, как подчеркивают эксперты, требует значительного времени, в частности для регистрации избирателей, демобилизации, возвращения людей в страну и организации демократических процедур. Согласно оценкам, на подготовку послевоенных выборов нужно минимум полгода. Поэтому Украине нужно четко объяснить международным партнерам, что выборы — это не просто политический процесс, а важный этап для восстановления демократических институтов, и это возможно только после завершения боевых действий.

"При такой войне как сейчас, это будут не выборы а профанация. И опять же, Россия может этим воспользоваться для дискредитации результатов выборов и подрыва доверия к ним. Выборы должны быть демократическими и здесь надо учитывать позицию украинской стороны, особенно то, что касается легализации пророссийских сил", — продолжает Фесенко.

Слова Келлога о выборах в Украине напоминают Минские соглашения?

Слова Кита Келлога о том, что в Украине якобы должны сначала состояться выборы, а уже потом переговоры и прекращение войны, могли напомнить Минские соглашения, где также шла речь о проведении выборов на временно оккупированных территориях Донбасса.

Однако, политологи скептически отнеслись к такому мнению.

Так по словам Игоря Рейтеровича, нельзя сравнивать Минские соглашения со словами, или даже условным планом, которой озвучивает Келлог.

"Поскольку в них (Минских соглашениях) речь шла о выборах на территории ОРДЛО, на оккупированных территориях, где Украина не могла быть представлена со своей позицией. Сначала ставились условия для восстановления законности, восстановления украинских политических партий и отделений, а также многие другие аспекты. Затем это привело к обсуждению формулы Штайнмайера. Здесь ситуация совершенно другая, она не похожа на то, что отмечает Келлог", — говорит Рейтерович.

Владимир Фесенко также считает, что нельзя проводить аналогии с Минскими соглашениями, потому что они не касались перемирия, а реинтеграции конфликтных регионов в состав Украины.

"Нынешние мирные соглашения будут совсем о другом — именно о прекращении войны между Россией и Украиной. Это совсем другая ситуация, чем то, что было в Минских соглашениях. Что касается выборов, то там речь шла о проведении выборов на части территории, и это было связано с процедурой прекращения огня. Здесь можно проводить определенные аналогии, но тогда речь шла о конкретной процедуре, уже прописанной в соглашении. В данном случае есть только идеи", — говорит Фесенко.

Однако ловушка от России вполне возможна, она действительно может начать требовать проведения выборов в Украине и только потом прекращения огня. Но даже если эту идею транслирует представитель Трампа это не означает, что сценарий вполне вероятен. По словам Олега Постернака, большинство американских политиков прекрасно понимает, что пока продолжается горячая фаза войны, не имеет смысла вообще говорить об избирательных процедурах.

Напомним, лидеры ЕС созывают саммит по обороне на фоне неопределенности относительно намерений Соединенных Штатов. Саммит будет иметь неформальный характер из-за отсутствия четких сигналов от президента США Дональда Трампа относительно того, как он планирует остановить полномасштабное вторжение России в Украину.

Накануне, Дональд Трамп анонсировал проведение переговоров с Украиной, Россией и другими государствами относительно российско-украинской войны.