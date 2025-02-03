Спочатку вибори – потім переговори: що насправді пропонує Трамп Україні і чи чекати на Минськ-3

Адміністрація Дональда Трампа пропонує Україні провести вибори вже цього року, якщо буде досягнуто перемир'я з Росією. Фокус з'ясував, що насправді ховається за такими ініціативами і яки ризики для України.

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Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії, генерал Кіт Келлог, в інтерв'ю агентству Reuters заявив про бажання адміністрації Трампа, щоб в Україні до кінця року відбулися президентські та парламентські вибори, особливо у випадку досягнення перемир'я з Росією. Він зазначив, що "більшість демократичних країн проводять вибори під час війни" і вважає це важливим для демократії.

Але українське законодавство забороняє проведення виборів під час воєнного стану. Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що вибори можуть відбутися лише після припинення бойових дій та за наявності міцних гарантій безпеки, які стримуватимуть Росію від відновлення агресії.

Опитані Фокусом політологи припускають, що за словами генерала Келлога стоять певні натяки як для України так і для Росії, але також мають ризиковані наслідки.

Вибори в Україні як сигнал Кремлю від Трампа

На думку політолога-міжнародника Олега Постернака можливо під час неофіційних контактів в оточенні Трампа та Путіна Кремль намагається просунути ідею, що українська влада нібито є нелегітимною. І для забезпечення стовідсоткової впевненості у договорах, які можуть бути підписані внаслідок мирного врегулювання, Росія, ймовірно, хоче бачити, зокрема, виборчий процес. Тому Келлог надсилає сигнал Кремлю, що вони можуть розглядати це як привабливий інструмент для досягнення мирної угоди. Це таке умовне загравання з Росією.

"Слова Келлога можна трактувати як певну заманливу ініціативу від Трампа, щоб продемонструвати Росії, що США здатні чути не лише Україну, але й Росію, і що вони рівновіддалені як від Москви, так і від Києва, готові слухати, обмірковувати і розглядати ці пропозиції. Але насправді організувати вибори під час бойових дій неможливо, і це добре розуміють як Келлог, так і Трамп. Зараз їм вигідно зробити такий тактичний маневр через ось таки заяви, щоб створити враження, що американці можуть бути модераторами конфлікту, вести перемовини з Росією як третя сторона, що не бере безпосередньої участі в бойових діях", — каже Фокусу Постернак.

За словами політолога, немає проблеми у проведені виборів в Україні, однак це можливо лише за умови припинення вогню, скасування воєнного стану і гарантій того, що Росія під час виборчого процесу не буде здійснювати ракетні чи дронові атаки, і не відновить бойові дії. Тому українська влада повинна чітко донести це американцям.

Політолог Ігор Рейтерович також вважає що слова Келлога можна розцінювати як певні сигнали Кремлю. Проте мова йшла трохи про інший сценарій.

"Треба враховувати контекст, як то кажуть — диявол криється в деталях. Я читав оригінал інтерв'ю Келлога і мова йшла про те, що в Україні, в першу чергу, може зупинитися активна фаза бойових дій, і ця фаза може бути використана для проведення виборів. Якщо, наприклад, ця фаза не припиниться, то можна буде подумати про проведення виборів навіть під час війни, якщо ситуація затягнеться дуже сильно. Однак реалізувати цей варіант на практиці наразі нереально. Це треба чітко усвідомлювати", — каже Фокусу Рейтерович.

На думку політолога, заява про вибори є частиною механізмів тиску, про які згадували, зокрема, Марко Рубіо та Кіт Келлог. Це сигнал, що обидві сторони повинні будуть йти на певні поступки та виконати попередні умови, щоб перемовини могли початися. Згідно з розумінням американців, однією з таких умов для України є, зокрема, проведення виборів. Але Рейтерович підкреслює — Київ ніколи не відмовлявся від проведення виборів, лише зазначав що вони можливі при певних умовах.

Теза Келлога про те, що всі демократичні країни проводили вибори навіть під час війни — не відповідає дійсності. Наприклад, США під час Другої світової війни не переживали активних бойових дій на континентальній території. Війна точилася здебільшого в інших частинах світу, тому проведення виборів було можливе. Приклад громадянської війни в США, якій також іноді приводять — також не показовий для України, адже ситуація була зовсім іншою, з іншими умовами і можливостями для організації виборів. Також американці пропонують Україні систему голосування поштою, що дозволяє залучати виборців, навіть якщо вони перебувають далеко від своїх виборчих дільниць.

Політолог Володимир Фесенко вважає, що такий підхід варто розглядати й для України, особливо з огляду на кількість виборців, які зараз знаходяться за кордоном. Але не можна забувати, що ситуація в Україні набагато складніша. Вибори під час війни — це надзвичайно важко організувати, особливо якщо враховувати масштаб бойових дій, руйнування інфраструктури та загрозу для безпеки людей.

"От хай генерал Келлог, який вже був в Україні до речі, приїде зараз в Полтаву на місце трагедії. Або в Харків, Херсон і подивіться, як там можна провести зараз нормальні вибори. Я думаю, що американці, які про це говорять, вони не розуміють, яка війна йде, і що вибори в умовах війни провести неможливо", — каже Фокусу Фесенко.

Вибори під час війни в Україні на руку Кремлю

Заяви Путіна про нібито нелегітимність Зеленського та української влади дійсно виглядають як натяк на необхідність зміни влади, зокрема через проведення виборів, для подальшого припинення війни. Але на думку Володимира Фесенка, це може бути частиною стратегії, яка має на меті дестабілізувати внутрішню політичну ситуацію в Україні та ослабити країну.

"Важливо розуміти, що Росія не стільки хвилюється за те, хто буде при владі в Україні, скільки за можливість легітимізувати проросійські політичні сили під виглядом виборів. Вони намагаються використовувати цей процес як інструмент для звинувачення України у відмові від мирного врегулювання і припинення війни.

З цього виникає великий ризик того, що американці можуть підіграти цим тактичним маневрам Росії, навіть не усвідомлюючи цього повністю. Тому для України критично важливо чітко сформулювати свою позицію і пояснити партнерам, що ми не проти виборів, але вони мають відбутися після завершення війни, коли буде встановлено стійке припинення вогню. Неможливо організувати вибори без належної безпеки та стабільності", — каже політолог.

Процес підготовки виборів, як підкреслюють експерти, потребує значного часу, зокрема для реєстрації виборців, демобілізації, повернення людей в країну та організації демократичних процедур. Згідно з оцінками, на підготовку повоєнних виборів потрібно мінімум півроку. Тому Україні потрібно чітко пояснити міжнародним партнерам, що вибори — це не просто політичний процес, а важливий етап для відновлення демократичних інститутів, і це можливо лише після завершення бойових дій.

"При такій війні як зараз, це будуть не вибори а профанація. І знов ж таки, Росія може цим скористатися для дискредитації результатів виборів та підриву довіри до них. Вибори мають бути демократичними і тут треба враховувати позицію української сторони, особливо те, що стосується легалізації проросійських сил", — продовжує Фесенко.

Слова Келлога про вибори в Україні нагадують Мінські угоди?

Слова Кіта Келлога про те, що в Україні нібито мають спочатку відбутися вибори а вже потім перемовини і припинення війни, могли нагадати Мінські угоди, де також йшла мова про проведення виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Проте, політологи скептично поставились до такої думки.

Так за словами Ігоря Рейтеровича, не можна порівнювати Мінські угоди зі словами, чи навіть умовним планом, якій озвучує Келлог.

"Оскільки в них (Мінських угодах) мова йшла про вибори на території ОРДЛО, на окупованих територіях, де Україна не могла бути представлена зі своєю позицією. Спочатку ставилися умови для відновлення законності, відновлення українських політичних партій та відділень, а також багато інших аспектів. Потім це призвело до обговорення формули Штайнмаєра. Тут ситуація абсолютно інша, вона не схожа на те, що зазначає Келлог", — каже Рейтерович.

Володимир Фесенко також вважає що не можна проводити аналогії з Мінськими угодами, бо вони не стосувались перемир'я, а реінтеграції конфліктних регіонів до складу України.

"Нинішні мирні угоди будуть зовсім про інше — саме про припинення війни між Росією і Україною. Це зовсім інша ситуація, ніж те, що було в Мінських угодах. Щодо виборів, то там йшлося про проведення виборів на частині території, і це було пов'язано з процедурою припинення вогню. Тут можна проводити певні аналогії, але тоді йшлося про конкретну процедуру, вже прописану в угоді. В даному випадку є лише ідеї", — каже Фесенко.

Проте пастка від Росії цілком можлива, вона дійсно може почати вимагати проведення виборів в Україні і лише потім припинення вогню. Але навіть якщо цю ідею транслює представник Трампа це не означає що сценарій цілком ймовірний. За словами Олега Постернака, більшість американських політиків прекрасно розуміє, що поки триває гаряча фаза війни, не має сенсу взагалі говорити про виборчі процедури.

Нагадаємо, лідери ЄС скликають саміт з оборони на фоні невизначеності щодо намірів Сполучених Штатів. Саміт матиме неформальний характер через відсутність чітких сигналів від президента США Дональда Трампа стосовно того, як він планує зупинити повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Напередодні, Дональд Трамп анонсував проведення переговорів з Україною, Росією та іншими державами щодо російсько-української війни.