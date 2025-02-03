Трамп анонсував переговори з Україною та Росією, – CNN

Новообраний президент США заявив, що його команда вже працює над плануванням проведення зустрічей з Україною та Росією, а також іншими сторонами стосовно питань війни.

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Президент США та політик-республіканець Дональд Трамп анонсував проведення переговорів з Україною, Росією та іншими державами щодо російсько-української війни. Він розповів журналістам, що його адміністрація вже над цим працює і що такі зустрічі вже заплановані. Про це він сказав кореспондентам видання CNN в неділю, 2 лютого.

"Ми ведемо переговори, у нас заплановані зустрічі з різними сторонами, зокрема з Україною та Росією", – відповів Трамп журналістам.

Водночас про дати проведення цих зустрічей, місця та інші подробиці Дональд Трамп поки що нічого не розповідає. За додатковою інформацією кореспонденти видання звернулися до адміністрації Білого дому та очікують на відповідь, як повідомили у CNN.

Такі заяви від новообраного президента США пролунали у відповідь на заклики радника президента України Володимира Зеленського Дмитра Литвина до "більш ґрунтовного підходу" з боку партнерів стосовно врегулювання ситуації, вважають у виданні.

Наразі ж в Україні вважають, що переговори між США та Києвом можуть відбутися у Вашингтоні під час проведення "Українського тижня". Ця подія запланована на початок лютого і може стати можливістю для зустрічі двох сторін та обговорення питань регулювання війни в Україні. Про це 21 січня заявив лідер депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телемарафону.

Зазначимо, що цьому передували заклики представника президента США з питань України та Росії Кіта Келлога до проведення виборів в Україні вже до кінця цього року. Той заявив, що у більшості демократичних країн вибори проводяться і під час війни. Про це Фокусу стало відомо 1 лютого.

Раніше Трамп вже коментував також можливість переговорів з РФ. Він розповів журналістам, що може разом з президентом Росії Володимиром Путіним зробити щось "значне" для завершення російсько-української війни. Такі заяви від президента США пролунали 1 лютого, пише Фокус.