Трамп заявив, що може разом з Путіним зробити щось "значне" для припинення війни: деталі

Також очільник США додав, що, якби був він президентом, війни не було б. Зараз же він хоче покласти їй остаточний край.

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Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що може разом з президентом Росії Володимиром Путіним зробити щось "значне" для завершення російсько-української війни. Він розповів, що його команда вже мала "серйозні дискусії" з РФ стосовно війни в Україні, і що вже незабаром вони спільно можуть вжити "серйозних" заходів задля її припинення. Про це 1 лютого повідомило видання AP News.

"Ми будемо говорити, і я думаю, що, можливо, зробимо щось важливе", – сказав Дональд Трамп під час розмови з журналістами.

Також президент США зазначив, що за його президентства війни б не було. Водночас він стверджує, що планує "покласти край" російській агресії в Україні.

"Ця війна не почалася б, якби я був президентом", – сказав Трамп.

Разом з тим, новообраний президент США не розповідає наразі жодних подробиць стосовно контактів з росіянами. Він не відповів журналістам, хто з його адміністрації вже розмовляв з російською стороною, але підтвердив інформацію про те, що такі "переговори" вже відбулися.

Що ж стосується розмови самого Дональда Трампа безпосередньо з Володимиром Путіним, то журналісти також запитували про це. Однак президент США вирішив поки що цього не озвучувати.

"Я не хочу цього говорити", – відповів він журналістам.

Водночас відомо, що вже на початку лютого можуть відбутися переговори між Україною та командою Трампа. Це, ймовірно, відбудеться під час проведення Ukrainian Week у Вашингтоні, як озвучував депутат від "Слуги народу" Давид Арахамія 21 січня.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що переговори України та Росії щодо завершення війни можуть стартувати вже у квітні-травні 2025 року. Це розпочнеться після оголошення режиму припинення війну, як дізнався Фокус 27 січня.

Також раніше президент України Володимир Зеленський розповідав, що "справедливою можливістю" для переговорів з Росією стане повернення ЗС РФ на лінію, де вони перебували до 24 лютого 2022 року. Такі думки очільник держави озвучив 23 січня.