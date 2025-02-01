Трамп заявил, что может вместе с Путиным сделать что-то "значительное" для прекращения войны: детали

Также президент США добавил, что, если бы был он президентом, войны не было бы. Сейчас же он хочет положить ей окончательный конец.

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Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что может вместе с президентом России Владимиром Путиным сделать что-то "значительное" для завершения российско-украинской войны. Он рассказал, что его команда уже имела "серьезные дискуссии" с РФ относительно войны в Украине, и что уже вскоре они совместно могут принять "серьезные" меры для ее прекращения. Об этом 1 февраля сообщило издание AP News.

"Мы будем говорить, и я думаю, что, возможно, сделаем что-то важное", — сказал Дональд Трамп во время разговора с журналистами.

Также президент США отметил, что при его президентстве войны бы не было. В то же время он утверждает, что планирует "положить конец" российской агрессии в Украине.

"Эта война не началась бы, если бы я был президентом", — сказал Трамп.

Вместе с тем, новоизбранный президент США не рассказывает пока никаких подробностей относительно контактов с россиянами. Он не ответил журналистам, кто из его администрации уже разговаривал с российской стороной, но подтвердил информацию о том, что такие "переговоры" уже состоялись.

Что же касается разговора самого Дональда Трампа непосредственно с Владимиром Путиным, то журналисты также спрашивали об этом. Однако президент США решил пока что этого не озвучивать.

"Я не хочу этого говорить", — ответил он журналистам.

В то же время известно, что уже в начале февраля могут состояться переговоры между Украиной и командой Трампа. Это, вероятно, произойдет во время проведения Ukrainian Week в Вашингтоне, как озвучивал депутат от "Слуги народа" Давид Арахамия 21 января.

Напомним, ранее стало известно, что переговоры Украины и России по завершению войны могут стартовать уже в апреле-мае 2025 года. Это начнется после объявления режима прекращения войну, как узнал Фокус 27 января.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, что "справедливой возможностью" для переговоров с Россией станет возвращение ВС РФ на линию, где они находились до 24 февраля 2022 года. Такие мысли глава государства озвучил 23 января.