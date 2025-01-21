Переговоры с командой Трампа могут состояться в начале февраля, — Арахамия

"Украинская неделя" запланирована в Вашингтоне на начало следующего месяца. Именно тогда украинская сторона планирует провести переговоры.

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Переговоры представителей Украины с командой президента США Дональда Трампа могут состояться в начале февраля во время Ukrainian Week в Вашингтоне. Об этом заявил лидер депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телемарафона.

"Я думаю, что там действительно будут происходить основные процессы, основные переговоры с новой командой Трампа, поэтому ждем. Через несколько недель будем иметь все необходимые новости", — сказал Арахамия.

Ежегодная "Украинская неделя" (Ukrainian Week) состоится в Вашингтоне с 3 по 8 февраля 2025 года. Ukrainian Week — ряд встреч и переговоров, посвященных укреплению сотрудничества между Украиной и США.

15 января Президент Владимир Зеленский заявлял, что его команда прорабатывает содержание и формат будущей встречи с президентом США Дональдом Трампом после инаугурации.

Зеленский отмечал, что после инаугурации президента США Дональда Трампа Украина ожидает активной совместной работы в духе концепция мира благодаря силе.

20 января в своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал создать "самую сильную армию, которую когда-либо видел мир". О войне в Украине он не упомянул, но заверил, что хочет быть миротворцем.

Марко Рубио, которого американский Сенат 21 декабря утвердил на должности Государственного секретаря США, был более многословен.

Рубио считает, что каждой стороне придется пойти на уступки. Он не назвал сроков, за которые огонь может быть прекращен.

"Это сложные вещи. Я не могу определить временные рамки, кроме как сказать, что всякий раз, когда вы прекращаете конфликт между двумя сторонами, ни одна из которых не может достичь своих максимальных целей, каждой стороне придется от чего-то отказаться", – заявил Рубио.

Рубио подчеркнул, что именно Россия неспровоцированно напала на Украину. "Россия – агрессор в этом конфликте, но эта война должна закончиться", – резюмировал он.

Напомним, президент США Дональд Трамп после своей инаугурации объявил широкомасштабную программу, направленную на отмену запрета на экспорт сжиженного газа, бурение в прибрежных водах, в частности на Аляске, а также ускорение федеральной программы лизинга участков для добычи полезных ископаемых. Фокус выяснял, как это повлияет на Россию экономически.