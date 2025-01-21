Переговори з командою Трампа можуть відбутися на початку лютого, — Арахамія

"Український тиждень" заплановано у Вашингтоні на початок наступного місяця. Саме тоді українська сторона планує провести переговори.

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Переговори представників України з командою президента США Дональда Трампа можуть відбутися на початку лютого під час Ukrainian Week у Вашингтоні. Про це заявив лідер депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телемарафону.

"Я думаю, що там дійсно відбуватимуться основні процеси, основні переговори з новою командою Трампа, тому чекаємо. За кілька тижнів матимемо всі необхідні новини", — сказав Арахамія.

Щорічний "Український тиждень" (Ukrainian Week) відбудеться у Вашингтоні з 3 по 8 лютого 2025 року. Ukrainian Week — низка зустрічей і перемовин, присвячених зміцненню співпраці між Україною та США.

15 січня Президент Володимир Зеленський заявляв, що його команда опрацьовує зміст і формат майбутньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом після інавгурації.

Зеленський зазначав, що після інавгурації президента США Дональда Трампа Україна очікує активної спільної роботи в дусі концепції миру завдяки силі.

20 січня у своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв створити "найсильнішу армію, яку коли-небудь бачив світ". Про війну в Україні він не згадав, але запевнив, що хоче бути миротворцем.

Марко Рубіо, якого американський Сенат 21 грудня затвердив на посаді Державного секретаря США, був більш багатослівним.

Рубіо вважає, що кожній стороні доведеться піти на поступки. Він не назвав термінів, за які вогонь може бути припинено.

"Це складні речі. Я не можу визначити часові рамки, окрім як сказати, що щоразу, коли ви припиняєте конфлікт між двома сторонами, жодна з яких не може досягти своїх максимальних цілей, кожній стороні доведеться від чогось відмовитися", — заявив Рубіо.

Рубіо підкреслив, що саме Росія неспровоковано напала на Україну. "Росія — агресор у цьому конфлікті, але ця війна має закінчитися", — резюмував він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп після своєї інавгурації оголосив широкомасштабну програму, спрямовану на скасування заборони на експорт скрапленого газу, буріння в прибережних водах, зокрема на Алясці, а також прискорення федеральної програми лізингу ділянок для видобутку корисних копалин. Фокус з'ясовував, як це вплине на Росію економічно.