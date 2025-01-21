Фокус узнал, упадут ли цены на нефть и уменьшит ли Россия свои доходы, если президент США Дональд Трамп действительно введет свой масштабный план по добыче путем объявления чрезвычайной ситуации в энергетической сфере и выхода Соединенных Штатов из международного пакта о борьбе с изменением климата.

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Американский президент Дональд Трамп после своей инаугурации объявил широкомасштабную программу, направленную на отмену запрета на экспорт сжиженного газа, бурение в прибрежных водах, в частности на Аляске, а также ускорение федеральной программы лизинга участков для добычи полезных ископаемых. Как сообщает Reuters, чрезвычайное положение в энергетической сфере должно ускорить выдачу разрешений на нефтяные, газовые и энергетические проекты. Фокус расспросил экспертов, что это будет означать для мира и Украины в частности.

"Чрезвычайное положение" в энергоотрасли США: какими будут мировые цены на нефть

"Америка снова станет производственной нацией, и мы будем иметь то, чего никогда не будет иметь ни одна другая производственная нация: наибольшее количество нефти и газа из всех стран на Земле", — сказал Трамп во время инаугурационной речи.

Такой план Трампа свидетельствует о резком развороте в энергетической политике Вашингтона. Ведь бывший президент США Джо Байден, наоборот, в течение четырех лет пытался поощрить к отказу от ископаемого топлива в крупнейшей экономике мира.

План Трампа свидетельствует о резком развороте в энергетической политике Вашингтона

"Действительно, еще неизвестно, повлияют ли такие масштабные замыслы Трампа на добычу в США, которая уже достигла рекордного уровня. Сейчас буровики "гоняются" за высокими ценами после санкций против России из-за ее вторжения в Украину в 2022 году", — говорится в материале Reuters.

Позже Трамп подписал указы об объявлении чрезвычайной ситуации в энергетической сфере и о выходе Соединенных Штатов из Парижского климатического соглашения 2015 года, международного соглашения по борьбе с глобальным потеплением. Он также утвердил содействие разработке нефти и газа на Аляске и сказал, что ожидает снижения потребительских цен на энергоносители и улучшения нацбезопасности США путем расширения внутренних поставок, а также укрепления союзников.

Трамп утвердил содействие разработке нефти и газа на Аляске Фото: скриншот/YouTube

"Мы снизим цены, снова заполним наши стратегические запасы доверху и будем экспортировать американскую энергию по всему миру", — заявил Трамп.

Между тем директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин в разговоре с Фокусом отметил, что новации в США уже повлияли на цену российской нефти, которая сегодня дешевеет на 3,5%. Цена нефти марки Brent на международном рынке сегодня, 21 января, снижается на 1,3%.

"Попытки Трампа снизить глобальные цены на нефть должны помочь ему обуздать потребительскую инфляцию в США и тем самым порадовать его электорат", — поясняет Дмитрий Чурин.

США начнут новую эру разведки нефти и газа, сказал Трамп Фото: Sky News

"Бури, детка, бури!": что ждет теневой флот РФ после указа Дональда Трампа

"Мы будем бурить, крошка, бурить", — заявил Трамп. В своей инаугурационной речи он также отметил, что США начнут новую эру разведки нефти и газа.

"Для его (Дональда Трампа, — Фокус) идеи нужна комфортная цена для старта. 80 долларов за баррель или около того вполне подходит. А чтобы место для новонабуренной нефти было, надо кое-кого с рынка санкциями подвинуть. Причем с улыбкой, мол, это же не я, а предыдущий президент", — прокомментировал ситуацию гендиректор и основатель Prime Group Дмитрий Леушкин.

Замысел Трампа и перспективу его программы для мира, а также его последствия для теневого флота России

Украине же, по его мнению, расслабляться не стоит, ведь цена на топливо падать в среднесрочной перспективе пока что не планирует, а наоборот, в ближайшие недели-две немного вырастет.

Замысел Трампа и перспективу его программы для мира, а также его последствия для теневого флота России объяснил также финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

"Речь идет о необходимости сначала наполнения нефтяного резерва Штатов, который был потрачен для стабилизации цен, а также увеличения экспорта на мировые рынки. В перспективе это 3 млн баррелей в день. Для сравнения это объем, который экспортируют морем сейчас все. То есть они полностью могут перекрыть весь теневой флот, все теневые продажи и вообще весь танкерный объем, который сейчас предлагает РФ", — сказал Шевчишин.

США могут перекрыть весь теневой флот РФ Фото: MarineTraffic.com

Он также подтвердил слова Дмитрия Чурина о реакции нефтяного рынка, которая свидетельствует о снижении цен. Однако фактором, который повлиял на это, назвал не только заявления Дональда Трампа, но и стабилизацию на Ближнем Востоке.

"Если говорить о балансе рынка, то такие решения Трампа будут сдерживать глобальные нефтяные цены, и Штаты будут захватывать свою долю рынка, вытесняя другие страны. При этом будут вести переговоры, чтобы удовлетворить любопытство своих партнеров. США не входят в ОПЕК (организация стран-экспортеров нефти — ред.), поэтому все замораживания этой организацией роста добычи на них не влияют. Они будут вести исключительно свою политику", — сказал Шевчишин.

При такой политике Соединенные Штаты могут даже выйти из Соглашения о зоне свободной торговли, допускает эксперт. Поэтому эти факторы в перспективе могут подавлять глобальную экономику, в частности влиять на экономику Китая и ЕС.

США не входят в ОПЕК, поэтому все замораживания этой организацией роста добычи на них не влияют. Они будут вести исключительно свою политику

"При таких условиях не нужно будет такого количества нефтепродуктов и газа. Поэтому мы можем почувствовать еще дополнительный тренд по корректировке цен из-за недостаточного спроса", — резюмировал аналитик.

Падение цен на нефть существенно повлияет на доходы РФ от продажи сырья. Напомним, как сообщило Reuters, в 2023 году низкие цены на нефть и падение экспорта газа уменьшили доход РФ от продажи сырья на 24%. Но по итогам 2024 года поступления в федеральный бюджет России от продажи нефти и газа в 2024 году выросли более чем на 26% до 11,13 триллиона рублей (108,22 миллиарда долларов). Если план Дональда Трампа сработает, то новые цены на нефть должны уменьшить приток валюты в бюджет РФ. К тому же, Дональд Трамп и его команда могут усилить санкции против РФ в случае, если будет понятно, что Путин не пойдет на предложенную Трампом "мирную сделку". Это в свою очередь должно ослабить позиции агрессора на рынке нефти и создать новые препятствия для получения миллиардных доходов от торговли сырой нефтью.