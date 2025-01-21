Фокус дізнався, чи впадуть ціни на нафту та чи зменшить Росія свої прибутки, якщо президент США Дональд Трамп дійсно запровадить свій масштабний план з видобутку шляхом оголошення надзвичайної ситуації в енергетичній сфері та виходу Сполучених Штатів з міжнародного пакту про боротьбу зі зміною клімату.

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Американський президент Дональд Трамп після своєї інавгурації оголосив широкомасштабну програму, спрямовану на скасування заборони на експорт скрапленого газу, буріння в прибережних водах, зокрема на Алясці, а також прискорення федеральної програми лізингу ділянок для видобутку корисних копалин. Як повідомляє Reuters, надзвичайний стан в енергетичній сфері має прискорити видавання дозволів на нафтові, газові та енергетичні проєкти. Фокус розпитав експертів, що це означатиме для світу і України зокрема.

"Надзвичайний стан" в енергогалузі США: якими будуть світові ціни на нафту

"Америка знову стане виробничою нацією, і ми матимемо те, чого ніколи не матиме жодна інша виробнича нація: найбільшу кількість нафти та газу з усіх країн на Землі", — сказав Трамп під час інавгураційної промови.

Такий план Трампа свідчить про різкий розворот в енергетичній політиці Вашингтона. Адже колишній президент США Джо Байден, навпаки, протягом чотирьох років намагався заохотити до відмови від викопного палива в найбільшій економіці світу.

План Трампа свідчить про різкий розворот в енергетичній політиці Вашингтона

"Направду, ще невідомо, чи вплинуть такі масштабні задуми Трампа на видобуток у США, що вже досяг рекордного рівня. Наразі буровики "ганяються" за високими цінами після санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну 2022 року", — йдеться у матеріалі Reuters.

Пізніше Трамп підписав укази про оголошення надзвичайної ситуації в енергетичній сфері та про вихід Сполучених Штатів із Паризької кліматичної угоди 2015 року, міжнародної угоди щодо боротьби з глобальним потеплінням. Він також затвердив сприяння розробці нафти і газу на Алясці і сказав, що очікує зниження споживчих цін на енергоносії та покращення нацбезпеки США шляхом розширення внутрішніх поставок, а також зміцнення союзників.

Трамп затвердив сприяння розробці нафти і газу на Алясці Фото: скриншот/YouTube

"Ми знизимо ціни, знову заповнимо наші стратегічні запаси доверху та експортуватимемо американську енергію по всьому світу", — заявив Трамп.

Тим часом директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін у розмові з Фокусом зауважив, що новації в США вже вплинули на ціну російської нафти, яка сьогодні дешевшає на 3,5%. Ціна нафти марки Brent на міжнародному ринку сьогодні, 21 січня, знижується на 1,3%.

"Намагання Трампа знизити глобальні ціни на нафту повинно допомогти йому приборкати споживчу інфляцію в США і тим самим порадувати його електорат", — пояснює Дмитро Чурін.

США розпочнуть нову еру розвідки нафти й газу, сказав Трамп Фото: Sky News

"Бури, крихітко, бури!": що чекає на тіньовий флот РФ після указу Дональда Трампа

"Ми будемо бурити, крихітко, бурити", — заявив Трамп. У своїй інавгураційній промові він також наголосив, що США розпочнуть нову еру розвідки нафти й газу.

"Для його (Дональда Трампа, — Фокус) ідеї потрібна комфортна ціна для старту. 80 доларів за барель або близько до того цілком підходить. А щоб місце для новонабуреної нафти було, треба декого з ринку санкціями посунути. Причому з посмішкою, мовляв, це ж не я, а попередній президент", — прокоментував ситуацію гендиректор та засновник Prime Group Дмитро Льоушкін.

Задум Трампа і перспективу його програми для світу, а також його наслідки для тіньового флоту Росії

Україні ж, на його думку, розслаблятися не варто, адже ціна на паливо падати в середньостроковій перспективі поки що не планує, а навпаки, найближчих тижня-двох трохи зросте.

Задум Трампа і перспективу його програми для світу, а також його наслідки для тіньового флоту Росії пояснив також фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

"Йдеться про необхідність спочатку наповнення нафтового резерву Штатів, який був витрачений для стабілізації цін, а також збільшення експорту на світові ринки. В перспективі це 3 млн барелів на день. Для порівняння це об'єм, який експортують морем зараз усі. Тобто вони повністю можуть перекрити весь тіньовий флот, увесь тіньовий продаж і взагалі весь танкерний об'єм, який зараз пропонує РФ", — сказав Шевчишин.

США можуть перекрити весь тіньовий флот РФ Фото: Captain-Khayyam

Він також підтвердив слова Дмитра Чуріна про реакцію нафтового ринку, яка свідчить про зниження цін. Проте фактором, який вплинув на це, назвав не лише заяви Дональда Трампа, але й стабілізацію на Близькому Сході.

"Якщо казати про баланс ринку, то такі рішення Трампа будуть стримувати глобальні нафтові ціни, і Штати захоплюватимуть свою долю ринку, витісняючи інші країни. При цьому вестимуть переговори, щоб задовольнити цікавість своїх партнерів. США не входять в ОПЕК (організація країн-експортерів нафти — ред.), тому всі заморожування цією організацією зростання видобутку на них не впливають. Вони вестимуть виключно свою політику", — сказав Шевчишин.

За такої політики Сполучені Штати можуть навіть вийти із Угоди про зону вільної торгівлі, допускає експерт. Тому ці фактори у перспективі можуть пригнічувати глобальну економіку, зокрема впливати на економіку Китаю та ЄС.

США не входять в ОПЕК, тому всі заморожування цією організацією зростання видобутку на них не впливають. Вони вестимуть виключно свою політику

"За таких умов не потрібно буде такої кількості нафтопродуктів та газу. Тому ми можемо відчути ще додатковий тренд з коригування цін через недостатній попит", — резюмував аналітик.

Падіння цін на нафту суттєво вплине на доходи РФ від продажу сировини. Нагадаємо, як повідомило Reuters, у 2023 році нижчі ціни на нафту та падіння експорту газу зменшили дохід РФ від продажу сировини на 24%. Але за підсумками 2024 року надходження до федерального бюджету Росії від продажу нафти і газу в 2024 році зросли більш ніж на 26% до 11,13 трильйона рублів (108,22 мільярда доларів). Якщо план Дональда Трампа спрацює, то нові ціни на нафту мають зменшити приплив валюти в бюджет РФ. До того ж, Дональд Трамп і його команда можуть посилити санкції проти РФ в разі, якщо буде зрозуміло, що Путін не піде на запропоновану Трампом "мирну угоду". Це своєю чергою має послабити позиції агресора на ринку нафти та створити нові перешкоди для отримання мільярдних прибутків від торгівлі сирою нафтою.