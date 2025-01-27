Переговоры Украины и России по завершению войны могут начаться в апреле-мае, — Hürriyet

По данным турецких журналистов, переговоры по завершению войны в Украине начнутся в период с апреля по май. Вначале будет объявлен режим прекращение огня.

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Ожидается, что стол переговоров, который положит конец российско-украинской войне, будет организован в апреле-мае. Об этом пишет турецкое издание Hürriyet.

Сообщается, что до этого должна состояться встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Путина. Авторы материала не сообщают об источниках такой информации.

"Трамп реализует политику кнута и пряника. Сначала он протягивает пряник мира, а затем угрожает. Путин ждал результатов американских выборов не меньше, чем Трамп. Теперь он готов сделать все возможное, чтобы усадить Трампа за стол переговоров. Можно даже сказать, что Россия не слишком настаивает на Сирии из-за своих расчетов в отношении Украины", — говорится в публикации, которая была также перепечатана российским RT.

Считается, что Путин выбрал Украину в уравнении между Сирией и Украиной, отмечают авторы. По их данным, переговоры начнутся в период с апреля по май. Сначала будет объявлено прекращение огня. Затем начнутся мирные переговоры.

Переговоры Украины и России: возможное посредничество Турции

При этом Турция может взять на себя миссию по установлению мира, а президент Реджеп Тайип Эрдоган может сыграть посредническую роль.

"Потому что Эрдоган — единственный лидер, который может встречаться и с Путиным, и с Зеленским. Теперь к этому добавился Трамп", — отмечают авторы.

Сообщается, что по переговорам Украины и России составляется дорожная карта. Вначале будет объявлено прекращение огня. Затем санкции против России пересмотрят. Но принять решение по оккупированным территориям в краткосрочной перспективе не представляется возможным.

Напомним, что Александр Лукашенко рассказал о Зеленском, ударах по Мозырю и переговорах.

Также сообщалось, что глава военной разведки Кирилл Буданов на закрытой встрече в Верховной Раде заявил, что переговоры по завершению войны с Россией надо начать как можно скорее, иначе "запустятся опасные для Украины процессы".