"Если к лету не будет переговоров": Буданов заявил об угрозах существованию Украины, – СМИ

Глава военной разведки на закрытой встрече в Верховной Раде сделал пессимистичный прогноз. Переговоры по завершению войны с Россией надо начать как можно скорее, иначе "запустятся опасные для Украины процессы", заявили собеседники "Украинской правды".

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Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов на недавней закрытой встрече в Верховной Раде предупредил об опасных для Украины последствиях в случае затягивания войны в 2025 году. Об этом рассказал собеседник "Украинской правды", знакомый с содержанием разговора.

Главы парламента и фракций, по сведениям издания, пригласили на заседание командование Сил обороны Украины, чтобы понять реальное положение дел на войне. Как говорит источник, сначала "много, запутано, но очень интересно" рассказывали представители Генерального штаба ВСУ.

"Потом были разные доклады еще. Но больше всего запомнился ответ Буданова. Кто-то спросил его, сколько времени у нас еще есть", — рассказывает собеседник.

Глава разведки ответил, что если к лету не будет серьезных переговоров, дальше могут запуститься "очень опасные процессы для существования Украины".

"Все так переглянулись и замолчали. Наверное, надо, чтобы все получилось", — заключил источник.

Побеседовав с представителями власти, издание добавляет, что состояние экономики Украины в настоящее время, ее отношение с партнерами и динамика на фронте ставят вопросы о запасе прочности страны.

Напомним, президент России Владимир Путин ранее выражал готовность к переговорам по большой войне в Украине. По его словам, в связи с этим есть вопросы, требующие особого внимания.

Президент США Дональд Трамп недавно призывал Путина закончить боевые действия в Украине. В противном случае Штаты серьезно повысят антироссийские санкции.