Война в Украине: Путин заявил, что Россия готова к переговорам

Владимир Путин выражает готовность к переговорам с Украиной, но сперва хочет уладить "особо важные вопросы". На Банковой заявляют, что президенту РФ "нужно вернуться в реальность, или его вернут принудительно".

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Президент Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам по поводу полномасштабной войны в Украине. Его заявление цитирует агентство ТАСС.

По его словам, в данном контексте имеются вопросы, требующие особого внимания. Президент РФ напомнил об указе украинского лидера Владимира Зеленского, который запрещает вести переговоры лично с Владимиром Путиным.

Глава МИД Украины Андрей Сибига недавно признал, что данный указ действует, а идея переговоров с участием российской стороны не рассматривалась.

"Мы всегда говорили, и хочу это подчеркнуть еще раз, мы готовы к переговорам по украинской проблематике", — ответил Путин на желание президента США Дональда Трампа начать диалог по украинской тематике.

В то же время Путин признал, что сложно говорить серьезно о переговорах в условиях их запрета со стороны Украины.

"Пока этот декрет не отменен, говорить о том, что могут быть начаты и, самое главное, закончены должным образом эти переговоры, достаточно сложно. Какие-то предварительные наметки, конечно, можно сделать, но о каких-то серьезных переговорах в условиях запрета с украинской стороны достаточно сложно", — заявил Путин.

Также президент РФ согласился с Дональдом Трампом, что если бы его переизбран президентом США в 2020 году, то войны в Украине можно было бы избежать.

"Если бы у него в 2020 году не украли победу, может быть, и не было бы того кризиса в Украине, который возник в 2022 году", — добавил он.

Россия готова к переговорам по войне в Украине: что говорят на Банковой

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на заявления Путина. По его мнению, глава Кремля пытается продвигать идею переговоров с США.

"Но у него есть условие: он хочет договориться о судьбе Европы без Европы. И стремится говорить об Украине без Украины. Этого не будет. Путину давно нужно вернуться в реальность самому, или его вернут. Так это не работает в современном мире", — заметил он.

Напомним, Трамп во время выступления в Давосе сказал, как будет давить на Россию и принуждать ее к завершению войны. Немаловажным фактором будет привлечение Китая к переговорам.

Зеленский недавно говорил, что мирных переговоров с Россией в Турции не было. При обсуждении "стамбульских договоренностей" Путин выдвигал недопустимые ультиматумы.