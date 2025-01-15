Запрет на переговоры с Путиным: Сибига рассказал, действует ли указ Зеленского

Соратники Дональда Трампа не раз заявляли о его желании усадить за стол переговоров глав Украины и России. Однако позиция Киева по поводу прямых контактов с президентом РФ не изменилась.

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Украина сохраняет принцип невозможности проведения переговоров лично с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью "Европейской правде".

Главу МИД спросили о сегодняшней позиции Киева по поводу прямых переговоров с Путиным и не изменилась ли она ввиду неоднократно озвученных избранным президентом США Дональдом Трампом намерений быстро закончить войну.

Сибига, ответил, что сейчас еще действует решение СНБО о запрете прямых переговоров с российским лидером. Идея переговоров с участием российской стороны по состоянию на данный момент не рассматривались.

Стоит напомнить, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие данное решение указом от 30 сентября 2022 года.

Будущие переговоры администрацией Трампа связаны с формулой мира президента Украины Владимира Зеленского. Во время контактов нужно прийти к общим оценкам и пониманию важности скорейшего достижения справедливого мира, добавил глава МИД.

"Мы воспринимаем смену власти в США как новые дополнительные возможности и шанс. Мне кажется, что от США можно будет ожидать большей решительности.

Напомним, кандидат на должность Пентагона Пит Хегсет заявил, что администрация Трампа попытаться закончить войну с РФ максимально выгодным для Украины способом.

Собеседники агентства Bloomberg 14 января утверждали, что Дональд Трамп не будет подталкивать Украину к переговорам. Европейские власти могли повлиять на решение Трампа завершить войну за один день.