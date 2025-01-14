"Мы хотим как можно более выгодного для Украины завершения войны", — будущий глава Пентагона

Пит Хегсет говорит, что в будущей администрации Дональда Трампа понимают, "кто является агрессором, а кто — хорошим парнем", но война должна завершиться.

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Экс-ведущий Fox News Пит Хегсет, кандидат 47-го президента США Дональда Трампа на должность министра обороны, сказал, администрация Трампа будет пытаться урегулировать войну максимально выгодным для Украины способом. Так он ответил на вопрос о его позиции относительно завершения войны в Украине во время слушания в сенате США.

Сенатор Ангус Кинг отметил, что в своем вступительном слове Пит Хегсет "ни словом" не упомянул об Украине и России. Он спросил у кандидата на должность главы Пентагона, означает ли это, что США откажутся помогать Украине.

Хегсет ответил, что политические решения по войне в Украине будут приниматься на уровне президента Дональда Трампа, который "очень четко дал понять, что хотел бы видеть конец этого конфликта".

"Мы знаем, кто является агрессором, а кто является хорошим парнем. Мы хотели бы видеть решение как можно более выгодным для украинцев. Но эта война должна завершиться", — сказал Пит Хегсет.

Напомним, ранее телеведущий и экс-военный Пит Хегсет высказывался против вмешательства США в российско-украинскую войну. Он говорил, что не хочет, чтобы участие Соединенных Штатов заставило президента РФ Владимира Путина чувствовать себя "загнанным в тупик".

14 января издание Bloomberg со ссылкой на источники в ЕС писало, что Дональд Трамп не станет подталкивать Украину к переговорам. Журналисты утверждают, что под влиянием европейских чиновников команда Трампа начала отказываться от идеи о "завершении войны за один день".

13 января Фокус разбирался, будет ли Трамп самостоятельно договариваться с Путиным без участия Украины и ЕС.