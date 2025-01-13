Переговоры по Украине без Украины: станет ли Трамп самостоятельно договариваться с Путиным

Дональд Трамп может провести переговоры с Путиным без привлечения ЕС и даже Киева, пишут европейские СМИ. Фокус выяснил, какие последствия такое решение новоизбранного президента США может иметь для Украины и в целом для Европы.

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Европейский Союз обеспокоен: Дональд Трамп, который уже скоро возвращается в Белый дом, может попытаться решить "украинский вопрос" в формате переговоров с Путиным без участия европейцев. Эта возможность вызывает не только опасения, но и стратегические размышления о будущей роли ЕС в глобальной политике.

Тревога в Европе: переговоры по Украине без европейцев?

Не секрет, что европейские лидеры стремятся быть уверенными в своей роли на будущих мирных переговорах по Украине. Однако есть риск, что их влияние будет сведено к минимуму, особенно на фоне возможных двусторонних договоренностей между новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет издание Euractiv.

После трех лет войны в Украине и накануне инаугурации Трампа европейские дипломаты опасаются, что будущие переговоры могут происходить без учета их интересов. ЕС, как один из главных доноров и партнеров Украины, настаивает на своей ключевой роли. Но позиция Трампа, направленная на быстрое завершение войны, ставит под сомнение участие Европы в формировании мирного соглашения.

Тем временем, Украина стремится усилить свои позиции на поле боя до вступления новой администрации США. Президент Владимир Зеленский пока что исключает возможность быстрых мирных соглашений и настаивает на гарантиях безопасности со стороны НАТО.

Трамп взамен сигнализировал о готовности взять инициативу, но заявления о "мире за 24 часа" уже трансформировались в более реалистичные сроки — до шести месяцев. Его команда готовится к активным дипломатическим шагам, однако формат переговоров и состав участников остается неопределенным.

Лидеры ЕС, включая Францию, Германию и Польшу, стремятся избежать ограниченного формата вроде Минских договоренностей, что может исключить их из ключевых решений. Некоторые страны, как Венгрия, уже продемонстрировали противоречивые подходы, что затрудняет общую позицию ЕС.

Премьер Италии Джорджия Мелони считает, что США не откажутся от поддержки Украины, но подчеркивает необходимость создания сильной европейской коалиции. Польша, как ротационный председатель ЕС, может играть ведущую роль в следующие шесть месяцев.

Европейские дипломаты отмечают, что важно не только присутствовать за столом переговоров, но и иметь четкое понимание целей. Отсутствие единства и плана может ослабить позицию ЕС и привести к результатам, менее благоприятным для Украины. Сообщается, что Европа должна настаивать на общей западной стратегии, которая будет включать Украину как равноправного партнера, чтобы избежать антагонизма между США, ЕС и Украиной на фоне сложной геополитической ситуации.

Переговоры Трампа с Путиным без Украины — возможен ли такой сценарий

Политолог Олег Постернак считает, что риски есть — Трамп может выстраивать политику Восточной Европы, упрощая диалог с Путиным. Украина рискует остаться вне ключевых договоренностей, особенно если российский диктатор будет настаивать на мирных соглашениях, которые не учитывают интересы Киева.

"Это вполне возможно. У Трампа есть внутренние убеждения, которые сформировались из-за его предвыборных обещаний, мировоззрения в контексте большой геополитики и опыта в отношениях, в частности с Путиным. Поэтому есть риск, что ему будет удобнее достичь быстрого взаимопонимания с Путиным, возможно, даже без участия украинской стороны или за ее счет", — говорит Фокусу Постернак.

Однако есть и другой сценарий: Трампу может быть выгоднее привлекать Украину, как рычаг давления на Россию. В таком случае украинская сторона не только будет участвовать в переговорах, но и станет ключевым элементом в обеспечении давления на Москву. Но это будет зависеть от поведения Путина и его готовности идти на компромисс.

Вместе с тем возникает еще один вопрос: может ли прямой диалог между Трампом и Путиным быть полезным для Украины? По мнению политолога, это зависит от того, как Трамп будет формулировать свои цели. Напрямую вести переговоры с Путиным — это не катастрофа или проблема. Лидер крупнейшей экономики мира и военный диктатор садятся за стол переговоров — это реальная геополитика.

"США выгодно иметь прямой диалог с Путиным, и это именно то, к чему Москва стремилась все годы, начиная с 2014-го. Путин неоднократно заявлял, что "украинский вопрос" может быть решен в диалоге с Вашингтоном. Но я не думаю, что Трамп просто проигнорирует интересы Украины. Наоборот, привлечение Киева, как важного партнера, может усилить его позицию в переговорах", — продолжает Постернак.

А вот оставить европейцев за пределами этих переговоров Трамп вполне может.

У новоизбранного президента США сложные отношения с руководством ЕС, Еврокомиссией и Европейским Советом. По словам политолога, он негативно относится к некоторым европейским лидерам. Кроме того, есть опасения, что Трамп может объявить новые пошлины для стран ЕС, что усиливает экономические риски для Европы.

Также Трамп требовал увеличения оборонных расходов ЕС до 5% ВВП и уменьшения присутствия американских войск на европейской территории. Это создает серьезные вызовы безопасности для Евросоюза.

"Украина стремится интегрироваться в ЕС. Если Европа окажется вне зоны переговоров, это негативно скажется и на Украине. Это не политика Байдена, который пытался координировать позиции с другими странами в рамках G7 или G20. Стратегия Трампа может быть более прямолинейной, и он будет действовать по своему усмотрению", — говорит Постернак.

Это вызов для Европейского Союза, который ранее разрабатывал концепцию европейской армии или системы безопасности, но не довел эти проекты до конца. Для ЕС, считает эксперт, это урок и стимул к дальнейшей субъектности в обороне и безопасности.

Напомним, конгрессмен из Флориды Майк Волц, которого Дональд Трамп видит в качестве своего советника по нацбезопасности, сделал заявление, согласно которому, встречи между Трампом и Путиным уже началась.

Ранее Фокус разбирал главные разногласия в подходах Трампа и Зеленского по завершению войны в Украине. Эксперты назвали три главных пункта которые принципиально разнятся в видениях президентов.