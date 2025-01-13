Переговори щодо України без України: чи стане Трамп самостійно домовлятися з Путіним

Дональд Трамп може провести переговори з Путіним без залучення ЄС і навіть Києва, пишуть європейські ЗМІ. Фокус з'ясував, які наслідки таке рішення новообраного президента США може мати для України та загалом для Європи.

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Європейський Союз стурбований: Дональд Трамп, який вже скоро повертається до Білого дому, може спробувати вирішити "українське питання" у форматі переговорів з Путіним без участі європейців. Ця можливість викликає не лише побоювання, а й стратегічні роздуми про майбутнє ролі ЄС у глобальній політиці.

Тривога у Європі: переговори щодо України без європейців?

Не секрет, що європейські лідери прагнуть бути впевненими у своїй ролі на майбутніх мирних переговорах щодо України. Проте є ризик, що їхній вплив буде зведений до мінімуму, особливо на тлі можливих двосторонніх домовленостей між новообраним президентом США Дональдом Трампом і президентом РФ Володимиром Путіним. Про це пише видання Euractiv.

Після трьох років війни в Україні і напередодні інавгурації Трампа європейські дипломати побоюються, що майбутні переговори можуть відбуватися без урахування їхніх інтересів. ЄС, як один із головних донорів та партнерів України, наполягає на своїй ключовій ролі. Але позиція Трампа, що спрямована на швидке завершення війни, ставить під сумнів участь Європи у формуванні мирної угоди.

Тим часом Україна прагне посилити свої позиції на полі бою до вступу нової адміністрації США. Президент Володимир Зеленський поки що виключає можливість швидких мирних угод і наполягає на гарантіях безпеки з боку НАТО.

Трамп натомість сигналізував про готовність взяти ініціативу, але заяви про "мир за 24 години" вже трансформувалися у більш реалістичні терміни — до шести місяців. Його команда готується до активних дипломатичних кроків, однак формат переговорів і склад учасників залишається невизначеним.

Лідери ЄС, включно з Францією, Німеччиною та Польщею, прагнуть уникнути обмеженого формату на кшталт Мінських домовленостей, що може виключити їх із ключових рішень. Деякі країни, як Угорщина, вже продемонстрували суперечливі підходи, що ускладнює спільну позицію ЄС.

Прем'єрка Італії Джорджія Мелоні вважає, що США не відмовляться від підтримки України, але підкреслює необхідність створення сильної європейської коаліції. Польща, як ротаційний голова ЄС, може відігравати провідну роль у наступні шість місяців.

Європейські дипломати зауважують, що важливо не лише бути присутніми за столом переговорів, а й мати чітке розуміння цілей. Відсутність єдності та плану може послабити позицію ЄС і призвести до результатів, менш сприятливих для України. Повідомляється, що Європа повинна наполягати на спільній західній стратегії, яка включатиме Україну як рівноправного партнера, щоб уникнути антагонізму між США, ЄС та Україною на тлі складної геополітичної ситуації.

Переговори Трампа з Путіним без України — чи можливий такий сценарій

Політолог Олег Постернак вважає, що ризики є — Трамп може вибудовувати політику Східної Європи, спрощуючи діалог із Путіним. Україна ризикує залишитися поза ключовими домовленостями, особливо якщо російський диктатор наполягатиме на мирних угодах, які не враховують інтереси Києва.

"Це цілком можливо. У Трампа є внутрішні переконання, які сформувалися через його передвиборчі обіцянки, світогляд у контексті великої геополітики та досвід у відносинах, зокрема з Путіним. Тому є ризик, що йому буде зручніше досягти швидкого порозуміння з Путіним, можливо, навіть без участі української сторони або за її рахунок", — каже Фокусу Постернак.

Однак є й інший сценарій: Трампу може бути вигідніше залучати Україну, як важіль тиску на Росію. В такому разі українська сторона не лише братиме участь у переговорах, а й стане ключовим елементом у забезпеченні тиску на Москву. Але це залежатиме від поведінки Путіна і його готовності йти на компроміс.

Водночас виникає ще одне питання: чи може прямий діалог між Трампом і Путіним бути корисним для України? На думку політолога, це залежить від того, як Трамп формулюватиме свої цілі. Напряму вести переговори з Путіним — це не катастрофа чи проблема. Лідер найбільшої економіки світу та військовий диктатор сідають за стіл переговорів — це реальна геополітика.

"США вигідно мати прямий діалог із Путіним, і це саме те, чого Москва прагнула всі роки, починаючи з 2014-го. Путін неодноразово заявляв, що "українське питання" може бути вирішене в діалозі з Вашингтоном. Але я не думаю, що Трамп просто проігнорує інтереси України. Навпаки, залучення Києва, як важливого партнера, може посилити його позицію у переговорах", — продовжує Постернак.

А ось лишити європейців за межами цих переговорів Трамп цілком може.

У новообраного президента США складні відносини з керівництвом ЄС, Єврокомісією та Європейською Радою. За словами політолога, він негативно ставиться до деяких європейських лідерів. Крім того, є побоювання, що Трамп може оголосити нові мита для країн ЄС, що посилює економічні ризики для Європи.

Також Трамп вимагав збільшення оборонних витрат ЄС до 5% ВВП і зменшення присутності американських військ на європейській території. Це створює серйозні безпекові виклики для Євросоюзу.

"Україна прагне інтегруватися в ЄС. Якщо Європа опиниться поза зоною переговорів, це негативно позначиться і на Україні. Це не політика Байдена, який намагався координувати позиції з іншими країнами в межах G7 чи G20. Стратегія Трампа може бути більш прямолінійною, і він діятиме на власний розсуд", — каже Постернак.

Це виклик для Європейського Союзу, який раніше розробляв концепцію європейської армії чи системи безпеки, але не довів ці проєкти до кінця. Для ЄС, вважає експерт, це урок і стимул до подальшої суб’єктності в обороні та безпеці.

Нагадаємо, конгресмен із Флориди Майк Волц, якого Дональд Трамп бачить як свого радника з нацбезпеки, зробив заяву, згідно з якою зустріч між Трампом і Путіним вже почалася.

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