"Маємо покласти край війні": Трамп заявив, що готується до зустрічі з Путіним

Дональд Трамп не уточнив, коли саме має відбутись зустріч, але зазначив, що її прагне Путін.

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Новообраний президент США Дональд Трамп, інавгурація якого запланована на 20 січня, заявив про підготовку зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це пише Reuters.

"Він хоче зустрітися, і ми готуємо це", — сказав Трамп під час виступу перед губернаторами-республіканцями у своїй резиденції в Мар-а-Лаго у Флориді.

Він не назвав конкретної дати проведення переговорів, але зазначив, що терміни та строки майбутньої зустрічі наразі обговорюються.

"Президент Путін хоче зустрітись. Він заявляв про це навіть публічно, і ми маємо покласти край цій війні", — наголосив Трамп, говорячи про війну в Україні.

Зазначимо, що російська сторона на момент публікації матеріалу не коментувала слова Трампа про майбутню зустріч з Путіним.

Нагадаємо, 7 січня Дональд Трамп заявив, що завершить війну в Україні за пів року.

9 січня телеканал CNN повідомив, що переговори РФ і України планували в першій половині 2025 року.