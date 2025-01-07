"У нас велика армія": Трамп заявив, що завершить війну в Україні за пів року (відео)

Новообраний президент США Дональд Трамп звинуватив адміністрацію попередника Джо Байдена в некомпетентності, що спровокувала Росію на напад. Республіканець заявив, що його команда "знає, що робить, і все це закінчиться".

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Новообраний 47-й президент США Дональд Трамп звинуватив попередню адміністрацію Джо Байдена в тому, що вона своїми рішеннями та діями спровокувала війну в Україні. За словами Трампа, Росія зважилася на повномасштабну атаку після виведення американських військ з Афганістану. Також він сказав, що сподівається завершити війну за пів року. Такі заяви політик зробив під час виступу з промовою ввечері 7 січня.

Трамп звинуватив адміністрацію Байдена у війні РФ проти України. На відео з 31:10.

"Я думаю, Росія пішла й атакувала Україну, тому що побачила, що адміністрація Байдена некомпетентна. Вони не знають, що роблять. Але ми знаємо, що робимо, і все це закінчиться. У нас велика армія", — сказав у промові новообраний президент Сполучених штатів.

На його думку, Москву спровокував на атаку "жахливий вихід" з території Афганістану американських військ.

Дональд Трамп також сказав, що вважає за можливе зупинити війну в України за пів року.

"Сподіваюся, що за шість місяців це вдасться", — заявив він.

Крім того, 47-й президент заявив, що "розуміє почуття Росії", яка виступає категорично проти вступу України до НАТО.

Нагадаємо, 7 січня агентство Reuters повідомило, що спецпредставник Дональда Трампа щодо мирних перемовин, генерал-лейтенант Кіт Келлог скасував візит в Україну, який міг бути першим контактом з українським урядом для обговорення питання завершення війни.

Також на своїй сторінці в Truth Social Трамп обґрунтував вигоди від об'єднання Гренландії зі США. Він заявив, що Сполучені штати захистять острів від "дуже лихого зовнішнього світу".