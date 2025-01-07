"Угода має відбутися": Трамп назвав вигоди від об'єднання Гренландії зі США (фото)

Майбутній очільник США Трамп переконаний, що угоду про приєднання Гренландії до США "має відбутися", аби захистити її від "дуже лихого зовнішнього світу".

Related video

Обраний президент США Дональд Трамп прокоментував поїздку свого сина Дональда Трампа-молодшого та його команди до Гренландії на тлі заяв про бажання приєднати острів до складу США. Про це політик написав на своїй сторінці в Truth Social.

Допис Трампа в Truth Social (фото: скріншот)

"Мій син Дональд Трамп-молодший і низка представників приземлилися в Гренландії. Прийом був чудовим. Їм і Вільному світу потрібна безпека, безпека, сила і МИР! Це угода (угода про об'єднання — ред.) має повинна відбутися. Зробимо Америку знову великою! Зробимо Гренландію знову великою!" — заявив Трамп.

Раніше політик писав, що сама Гренландія є чудовим місцем, і люди там дуже виграють від того, якби та коли вона "стане частиною нашої держави".

"Ми будемо цінувати її та захищати її від дуже лихого зовнішнього світу", — додав майбутній американський президент.

Дональд Трамп-молодший в Гренландії (фото: Donald Trump/Truth Social)

Дональд Трамп-молодший в Гренландії (фото: Donald Trump/Truth Social)

Згодом сам Дональд Трамп-молодший записав відео у своєму Instagram. Син обраного глави США розповів про краєвиди та підтвердив, що справді перебуває з приватним візитом на острові Гренландія.

Раніше стало відомо, якою є реакція уряду Данії на заяви Трампа про придбання Гренландії. За словами прем'єрки Метте Фредеріксен, датський уряд вважає, що Гренландія належить гренландцям.

Також повідомлялося, що Трамп виявив бажання "придбати" Гренландію. Політик назвав "абсолютною необхідністю" встановлення контролю над Гренландією. США ще з середини XIX століття намагалися купити або зайняти острів.