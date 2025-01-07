"Сделка должна состояться": Трамп назвал выгоды от объединения Гренландии с США (фото)

Будущий глава США Трамп убежден, что соглашение о присоединении Гренландии к США "должно состояться", чтобы защитить ее от "очень плохого внешнего мира".

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Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал поездку своего сына Дональда Трампа-младшего и его команды в Гренландию на фоне заявлений о желании присоединить остров в состав США. Об этом политик написал на своей странице в Truth Social.

Сообщение Трампа в Truth Social (фото: скриншот)

"Мой сын Дональд Трамп-младший и ряд представителей приземлились в Гренландии. Прием был замечательным. Им и Свободному миру нужна безопасность, безопасность, сила и МИР! Это соглашение (соглашение об объединении — ред.) должно состояться. Сделаем Америку снова великой! Сделаем Гренландию снова великой!" — заявил Трамп.

Ранее политик писал, что сама Гренландия является прекрасным местом, и люди там очень выиграют от того, если бы и когда она "станет частью нашего государства".

"Мы будем ценить ее и защищать ее от очень плохого внешнего мира", — добавил будущий американский президент.

Дональд Трамп-младший в Гренландии (фото: Donald Trump/Truth Social)

Дональд Трамп-младший в Гренландии (фото: Donald Trump/Truth Social)

Впоследствии сам Дональд Трамп-младший записал видео в своем Instagram. Сын избранного главы США рассказал о пейзажах и подтвердил, что действительно находится с частным визитом на острове Гренландия.

Ранее стало известно, какова реакция правительства Дании на заявления Трампа о приобретении Гренландии. По словам премьера Метте Фредериксен, датское правительство считает, что Гренландия принадлежит гренландцам.

Также сообщалось, что Трамп изъявил желание "приобрести" Гренландию. Политик назвал "абсолютной необходимостью" установление контроля над Гренландией. США еще с середины XIX века пытались купить или занять остров.