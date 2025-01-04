Україна без гарантій безпеки: чому Трамп не пропонує альтернативу НАТО

Президент Зеленський заявляє, що будь-які гарантії безпеки для України аби бути дієвими, повинні передбачати безпосередню участь США. Яким чином Вашингтон може бути задіяний до цього процесу, з’ясовував Фокус.

Related video

Про надважливу роль Сполучених Штатів в гарантіях безпеки для України Володимир Зеленський згадав в інтерв’ю, яке вийшло увечері 2 січня в телемарафоні.

Зокрема, говорячи про те, що справедливий мир передбачає "потужні, сильні гарантії безпеки", глава держави, резюмував: "Ми боремося за це (членство України в НАТО – ред.), будемо боротись. Не хотілось би давати пас щодо альтернативи, але безумовно, будь-які гарантії безпеки без США — це слабкі гарантії безпеки для України". У якості прикладу президент навів Ізраїль, який не є членом НАТО, але має гарантії безпеки від США та інших держав, "які допомагали йому відбити атаки іранських дронів і ракет".

Зеленський заявив, що Дональд Трамп може зіграти чи не ключову роль у завершенні війни

"Є багато деталей цих гарантій безпеки, але такі гарантії безпеки Україні поки що ніхто не пропонував", — акцентував Зеленський, назвавши гарантії безпеки однією зі складових "сильної позиції України, з якої вона зможе вести будь-які переговори з Росією".

Крім того, Володимир Зеленський заявив, що обраний президент США Дональд Трамп може зіграти чи не ключову роль у завершенні війни: "Трамп спроможний бути вирішальним у цій війні. Він спроможний зупинити Путіна, а, справедливіше сказати, допомогти нам зупинити Путіна. Він це може. Він, я вважаю, сильний та непередбачуваний. І я хотів би, щоб непередбачуваність Трампа стосувалася передусім Росії. Я вважаю, що він дійсно хоче закінчити війну".

За яких умов Трамп може відчинити вікно можливостей для миру

Відповідаючи на запитання Фокусу про те, чому Україні досі не була запропонована ізраїльська модель безпеки, про яку принагідно говорить президент Зеленський, політолог Петро Олещук констатував: "Проблема полягає в тому, що Сполучені Штати не хочуть брати на себе конкретні зобов’язання щодо України, які передбачали б навіть суто теоретичну участь США у війні проти Росії. Це достатньо послідовна позиція США, якої вони повсякчас дотримуються. Тобто, вони вважають, що не потрібно воювати з РФ, і, більше того, не слід допускати навіть таку можливість. Ця лінія, до речі, вже проявилася в заявах представників нової адміністрації Трампа, які ще не вступили на свої посади. Вони в унісон говорять, мовляв, нехай європейці турбуються про безпеку України, а ми тут не повинні бути задіяні жодним чином. І очевидно, що заяви, які пролунали в інтерв’ю Зеленського у телемарафоні – це така обережна відповідь на усі ці заяви оточення Трампа".

Підкресливши, що дійсно, будь-які безпекові гарантії для України без участі США не будуть дієвими, експерт додав: "Так чи інакше, увесь Захід орієнтується на позицію Сполучених Штатів. І нехай участь США буде мінімальною, але вона неодмінно повинна бути, інакше це не буде сприйматися, як проект усього Заходу, а отже – він не буде дієвим".

Експерт: "Трамп спроможний зупинити Путіна, а, справедливіше сказати, допомогти нам зупинити Путіна" Фото: Getty Images

На даному етапі, прогнозує Петро Олещук, позиція Трампа щодо формули безпеки для України навряд чи зміниться, оскільки оточення майбутнього президента США "постійно їздить йому по вухах", говорячи, що, Росія, мовляв, цілком нормальна, це просто Байден спровокував Путіна, тому що дуже хотів затягнути Україну в НАТО. "Тобто, Трамп повсякчас чує "пісню" про те, що якщо Україну не приймати до НАТО, то росіяни і нападати більше не будуть, бо в них не буде ніяких проблем. Ця, м’яко кажучи, викривлена думка є дуже популярною і її постійно повторює Маск та інші представники команди Трампа. В такій ситуації очікувати від старого-нового президента США якихось якісно проривних рішень щодо України та НАТО чи інших безпекових гарантій, не доводиться. Росіянам, на жаль, вдалося нав’язати Заходу думку про те, що зачинені для України двері в НАТО – це їхня цілком законна вимога".

Коментуючи ймовірну роль Трампа у завершенні війни, Петро Олещук зауважив: "Слова Зеленського про вирішальну роль Трампа в російсько-українській війні – це якби натяк на те, що трампівська непередбачуваність може бути використана у більш, скажімо так, прогресивних і корисних для світу напрямках, аніж це зазвичай було раніше. Про що мова? Про те, що головною проблемою Байдена і його адміністрації було те, що вони були максимально передбачувані і Путін це прекрасно розумів та на 99% знав, як вони реагуватимуть на ту чи іншу ситуацію. І в цьому сенсі непередбачуваність Трампа – це можливість блефувати, тиснути на Путіна, тощо. Але це вікно можливостей відкриється тоді, коли Трамп буде дійсно в цьому зацікавлений. Поки що я не бачу якогось особливого інтересу з його боку".

Ізраїльська модель гарантії безпеки для України

Тим часом політолог Олег Постернак, зауваживши у розмові з Фокусом, що фактично протягом усього грудня 2024-го велися розмови про гарантії безпеки для України, констатував: "Обговорювалися три моделі. Перша – запрошення і вступ України до НАТО під парасольку статті 5-ї Вашингтонського договору. Друга модель – розміщення миротворчого контингенту європейських країн, що обговорювалося на саміті в Брюсселі 18-19 грудня і, схоже, не викликало особливого ентузіазму. Більш того, деякі з країн взагалі доволі прохолодно поставилися до цієї ідеї, вважаючи її сирою. І, нарешті, третя модель, яку не обговорювали, але яка була б дуже реальною для України – це ізраїльська модель, де мова йде про двосторонні гарантії безпеки за новими безпековими договорами, які передбачали б постійну військову допомогу та підтримку у випадку чергового нападу".

Експерт: "Дональд Трамп хоче витиснути з цього кейсу максимальний піар-ефект" Фото: Getty Images

Саме третій варіант, зазначає політолог, наразі є єдиною альтернативою, "враховуючи неможливість вступу України до НАТО". "Такий сигнал у своєму інтерв’ю в телемарафоні послав Зеленський союзникам, оскільки розміщення європейського миротворчого контингенту виглядає реально фантастичною ідеєю. Загалом, питання полягає в тому, наскільки європейські країни і США готові вкластися в питання безпеки України у майбутньому на інституційному і договірному рівнях, які передбачатимуть на просто ефемерні зобов’язання, а цілком предметні речі по аналогією зі статтею п’ятою натівського договору. Надзвичайно важливо, щоб ця умовна ізраїльська модель безпеки для України не стала повторенням Будапештського меморандуму чи безпекових договорів 2024 року, які містять лише загальні речі, хоча є певним дипломатичним успіхом України", — підкреслив Олег Постернак.

Оцінюючи ж ймовірну роль Трампа у досягненні миру, політолог наголосив, що російсько-українська війна насправді не є ключовим питанням для новообраного президента США. На переконання експерта, Дональд Трамп хоче витиснути з цього кейсу "максимальний піар-ефект". Відштовхуючись від цього, констатує Олег Постернак, очікування того, що "Трамп прийде – порядок наведе і мир принесе" є справедливими, актуальними, але не стовідсотково ідеальними. У цьому контексті багато що, підсумовує політолог, залежатиме від результатів візиту до Києва спецпредставника Трампа по Україні Кіта Келлога, який очікується вже ближчим часом.