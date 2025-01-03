Україна у прицілі Ілона Маска: як і навіщо мільярдер збирає союзників у різних країнах

Ілон Маск вийшов за межі бізнесу: мільярдер активно втручається у політику США, вибори у Німеччині та Британії. Опитані Фокусом політичні експерти вважають, що найбагатша людина у світі, можливо, скоро спробує вплинути й на Україну.

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Після президентських виборів у США Маск оселився в резиденції Дональда Трампа в Мар-а-Лаго, що забезпечило йому легкий доступ до обраного президента. Він вклав щонайменше 100 мільйонів доларів на підтримку кампанії Трампа, що підкреслює його вплив на американську політику. І тепер найбагатша людина у світі "взявся" за лідерів європейських країн.

Останнім часом Ілон Маск активно втручається в політичні процеси різних країн, підтримуючи ультраправі партії та критикуючи чинних лідерів.

Наприкінці 2024 року мільярдер відкрито підтримав ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" (АнД), заявивши, що лише вона може "врятувати" країну. Ці висловлювання викликали обурення серед німецьких політиків, які розцінили їх як спробу вплинути на вибори, заплановані на 23 лютого 2025 року.

Свою підтримку Маск висловив у колонці німецької газети Welt am Sonntag. Він пише, що має право говорити про німецьку політику "як людина, яка зробила значні інвестиції в промисловий і технологічний ландшафт Німеччини". Мільярдер вважає, що німецька економіка "загрузла в бюрократії та задушливих правилах", критикує міграційну та енергетичну політику влади Німеччини та називає обіцянки АнД відповіддю на всі перелічені проблеми.

На початку 2025 року Маск "взявся" і за Велику Британію. Він розкритикував прем'єр-міністра Кіра Стармера та закликав до проведення нових виборів, висловлюючи підтримку партії "Reform UK" Найджела Фараджа. Ці заяви також сприймаються як втручання у внутрішні справи країни.

Ілон Маск — голова, що говорить за Трампа

Останнім часом Ілон Маск демонструє активність у політичній сфері, яка виходить далеко за межі США. За словами політолога Ігоря Рейтеровича, схоже, що він відчув запаморочення від своїх успіхів і вирішив втілювати власні політичні бачення не лише в Америці, а й в інших країнах. Його вплив базується на широкій впізнаваності та доступі до глобальних платформ, зокрема соціальних мереж, які він контролює. Маск усвідомлює, що соціальні мережі мають суттєвий вплив на результати виборів, і використовує цей інструмент для просування своїх ідей.

"Маск, як власник великої соціальної мережі, має можливість поширювати свої погляди серед мільйонів людей. Однак його підхід до політики виглядає доволі спрощеним. Він публічно коментує події в інших країнах, часто вдаючись до провокаційних заяв. Зокрема, він висловлюється на захист інтересів Сполучених Штатів так, як він їх розуміє, здебільшого через призму інтересів адміністрації Дональда Трампа, з яким у нього тісні зв'язки", — каже Фокусу Рейтерович.

Політолог підкреслює, що заяви Маска не є випадковими. Вони відповідають інтересам адміністрації Трампа, яка прагне зміцнити вплив США на Європу. В Німеччині він намагається просувати політичні сили, більш лояльні до американської влади, тоді як у Великій Британії він підігріває ізоляціоністські настрої, щоб посилити залежність країни від США.

Але експерт вважає, що якщо Маск продовжуватиме робити подібні заяви після отримання офіційної посади в адміністрації Трампа (після 20 січня), це може спричинити серйозні дипломатичні скандали. Його висловлювання про підтримку певних політичних сил у таких країнах, як Німеччина чи Велика Британія, вже викликають обурення.

"Окрім міжнародних скандалів, активність Маска може призвести до внутрішніх конфліктів серед політичних гравців, які конкурують за вплив на адміністрацію Трампа. Чи вдасться йому уникнути відповідальності за свої заяви та дії — покаже час. Однак його прагнення використовувати свою впізнаваність і вплив у соціальних мережах, безумовно, робить його потужним гравцем на політичній арені", — продовжує Рейтерович.

На думку політолога, імовірно, що Україна стане наступною країною, де Маск намагатиметься впливати на громадську думку та політичні процеси. Його заяви вже давно вирізняються агресивністю, і, зважаючи на його ресурси, це може стати ще одним викликом для української дипломатії. У той час, коли ключові союзники України, такі як Німеччина та Велика Британія, вже зазнають атак з боку Маска, варто очікувати, що подібні дії можуть бути спрямовані і на Київ.

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Амбіції Маска — гра з політикою

Опитані Фокусом політологи сходяться на думці, що Ілон Маск — постать, яка давно вийшла за межі бізнесу. Його дії та висловлювання впливають не лише на ринок технологій, але й на політичні процеси. Як власник великої соціальної платформи, Маск має безпрецедентну можливість формувати громадську думку, і він активно цим користується. Його висловлювання про політичні процеси в США та інших країнах, таких як Німеччина чи Велика Британія, є яскравим прикладом втручання у внутрішні справи демократичних держав.

Керівник Центру політичної розвідки, політолог Олег Постернак, вважає що Маск, здається, тестує, наскільки його особистий бренд здатний змінити політичний порядок у різних країнах. Особливо це стало помітним після успіху його кампанії підтримки Дональда Трампа в США. Його дії часто спрямовані на захист економічних і політичних інтересів Америки, як він їх розуміє.

"Маск, як і Трамп, демонструє консервативні погляди в певних аспектах і активно використовує свої ресурси для досягнення політичних цілей. Для Маска важливим є не лише збереження, але й примноження свого впливу та статків через політичну активність", — кажу Фокусу Постернак.

Одним із ключових інструментів Маска є соціальна мережа X, яка стала потужним медійним майданчиком для його ідей. Платформа надає йому доступ до мільйонів користувачів, включаючи впливових осіб та політиків. Маск використовує X не лише для просування своїх бізнес-ініціатив, але й для втручання в політичні процеси. Його коментарі щодо міжнародної політики — це спроба перевірити, наскільки його бренд може змінювати політичний порядок.

Ілон Маск — загроза для України?

Популярність Маска серед молоді — одна з його сильних сторін. Категорія людей віком 16-30 років, незалежно від країни, добре знайома з його діяльністю. Цей контингент сприймає його як сучасну іконічну фігуру. Водночас старша аудиторія може мати поверхневе уявлення про його досягнення, але ім'я відоме всім. Завдяки своїй харизмі та медійному впливу, Маск здатен впливати на цілу генерацію, формуючи новий порядок денний.

"Маск активно атакує політиків, які не відповідають його баченню, таких як Олаф Шольц у Німеччині. Це не просто особисті напади — за цим стоїть чіткий розрахунок: зміна політичного ландшафту в Європі на користь американських інтересів. Водночас, його вплив не обмежується Заходом. Україна, як одна з ключових країн у регіоні, також може потрапити під удар його заяв і рішень", — каже Постернак.

Сьогодні Маск має унікальний статус глобального інфлюенсера. Його слова мають вагу, і якщо він, наприклад, запропонує Україні відмовитися від своїх територій на користь Росії, це створить хвилю обговорень у міжнародних медіа. Такі заяви можуть вплинути на думку як українського суспільства, так і світової спільноти, вважає політолог.

"Варто розуміти, що його дії є частиною більшої стратегії. Вони можуть нашкодити Україні, адже кожна його заява, навіть неофіційна, розглядається як позиція впливової особи, що має доступ до інформації та ресурсів. В умовах сучасного інформаційного суспільства це може стати інструментом впливу на політичні рішення", — продовжує Постернак.

Ілон Маск демонструє, що йому недостатньо бути бізнесменом, він прагне стати значущим гравцем у політичному житті. Його вплив на глобальну політику та здатність формувати суспільну думку роблять його важливою фігурою, на яку варто звертати увагу. Для України це означає необхідність обережного підходу до його заяв і дій, адже вони можуть мати далекосяжні наслідки як у внутрішній, так і в зовнішній політиці.

При цьому Постернак вважає, що навіть на новій посаді у Білому домі, Маск навряд чи перестане висловлюватися про політиків різних країн і підтримувати партії. Але якщо зараз він висловлюється як бізнесмен, то після 20 січня подібні заяви можуть призводити до серйозних дипломатичних скандалів.

Нагадаємо, Ілон Маск вступив у конфронтацію з республіканцями і прихильниками Дональда Трампа. Деякі відомі інтернет-персони тепер звинувачують Ілона Маска у використанні його соціальної медіа-платформи X для дій у відповідь проти тих, хто не згоден з його підтримкою візової програми H-1B, яка дає змогу висококваліфікованим іммігрантам працевлаштовуватися у США.