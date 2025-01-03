Украина в прицеле Илона Маска: как и зачем миллиардер собирает союзников в разных странах

Илон Маск вышел за пределы бизнеса: миллиардер активно вмешивается в политику США, выборы в Германии и Британии. Опрошенные Фокусом политические эксперты считают, что самый богатый человек в мире, возможно, скоро попытается повлиять и на Украину.

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После президентских выборов в США Маск поселился в резиденции Дональда Трампа в Мар-а-Лаго, что обеспечило ему легкий доступ к избранному президенту. Он вложил не менее 100 миллионов долларов в поддержку кампании Трампа, что подчеркивает его влияние на американскую политику. И теперь самый богатый человек в мире "взялся" за лидеров европейских стран.

В последнее время Илон Маск активно вмешивается в политические процессы разных стран, поддерживая ультраправые партии и критикуя действующих лидеров.

В конце 2024 года миллиардер открыто поддержал ультраправую партию "Альтернатива для Германии" (АнД), заявив, что только она может "спасти" страну. Эти высказывания вызвали возмущение среди немецких политиков, которые расценили их как попытку повлиять на выборы, запланированные на 23 февраля 2025 года.

Свою поддержку Маск выразил в колонке немецкой газеты Welt am Sonntag. Он пишет, что имеет право говорить о немецкой политике "как человек, который сделал значительные инвестиции в промышленный и технологический ландшафт Германии". Миллиардер считает, что немецкая экономика "погрязла в бюрократии и удушающих правилах", критикует миграционную и энергетическую политику властей Германии и называет обещания АнД ответом на все перечисленные проблемы.

В начале 2025 года Маск "взялся" и за Великобританию. Он раскритиковал премьер-министра Кира Стармера и призвал к проведению новых выборов, выражая поддержку партии "Reform UK" Найджела Фараджа. Эти заявления также воспринимаются как вмешательство во внутренние дела страны.

Илон Маск — голова, говорящая за Трампа

В последнее время Илон Маск демонстрирует активность в политической сфере, которая выходит далеко за пределы США. По словам политолога Игоря Рейтеровича, похоже, что он почувствовал головокружение от своих успехов и решил воплощать собственные политические видения не только в Америке, но и в других странах. Его влияние базируется на широкой узнаваемости и доступе к глобальным платформам, в частности социальных сетей, которые он контролирует. Маск осознает, что социальные сети имеют существенное влияние на результаты выборов, и использует этот инструмент для продвижения своих идей.

"Маск, как владелец крупной социальной сети, имеет возможность распространять свои взгляды среди миллионов людей. Однако его подход к политике выглядит довольно упрощенным. Он публично комментирует события в других странах, часто прибегая к провокационным заявлениям. В частности, он высказывается в защиту интересов Соединенных Штатов так, как он их понимает, в основном через призму интересов администрации Дональда Трампа, с которым у него тесные связи", — говорит Фокусу Рейтерович.

Политолог подчеркивает, что заявления Маска не являются случайными. Они отвечают интересам администрации Трампа, которая стремится укрепить влияние США на Европу. В Германии он пытается продвигать политические силы, более лояльные к американской власти, тогда как в Великобритании он подогревает изоляционистские настроения, чтобы усилить зависимость страны от США.

Но эксперт считает, что если Маск будет продолжать делать подобные заявления после получения официальной должности в администрации Трампа (после 20 января), это может вызвать серьезные дипломатические скандалы. Его высказывания о поддержке определенных политических сил в таких странах, как Германия или Великобритания, уже вызывают возмущение.

"Кроме международных скандалов, активность Маска может привести к внутренним конфликтам среди политических игроков, которые конкурируют за влияние на администрацию Трампа. Удастся ли ему избежать ответственности за свои заявления и действия — покажет время. Однако его стремление использовать свою узнаваемость и влияние в социальных сетях, безусловно, делает его мощным игроком на политической арене", — продолжает Рейтерович.

По мнению политолога, вероятно, что Украина станет следующей страной, где Маск будет пытаться влиять на общественное мнение и политические процессы. Его заявления уже давно отличаются агрессивностью, и, учитывая его ресурсы, это может стать еще одним вызовом для украинской дипломатии. В то время, когда ключевые союзники Украины, такие как Германия и Великобритания, уже подвергаются атакам со стороны Маска, стоит ожидать, что подобные действия могут быть направлены и на Киев.

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Амбиции Маска — игра с политикой

Опрошенные Фокусом политологи сходятся во мнении, что Илон Маск — фигура, которая давно вышла за пределы бизнеса. Его действия и высказывания влияют не только на рынок технологий, но и на политические процессы. Как владелец крупной социальной платформы, Маск имеет беспрецедентную возможность формировать общественное мнение, и он активно этим пользуется. Его высказывания о политических процессах в США и других странах, таких как Германия или Великобритания, являются ярким примером вмешательства во внутренние дела демократических государств.

Руководитель Центра политической разведки, политолог Олег Постернак, считает что Маск, кажется, тестирует, насколько его личный бренд способен изменить политический порядок в разных странах. Особенно это стало заметным после успеха его кампании поддержки Дональда Трампа в США. Его действия часто направлены на защиту экономических и политических интересов Америки, как он их понимает.

"Маск, как и Трамп, демонстрирует консервативные взгляды в определенных аспектах и активно использует свои ресурсы для достижения политических целей. Для Маска важно не только сохранение, но и приумножение своего влияния и состояния через политическую активность", — говорит Фокусу Постернак.

Одним из ключевых инструментов Маска является социальная сеть X, которая стала мощной медийной площадкой для его идей. Платформа предоставляет ему доступ к миллионам пользователей, включая влиятельных лиц и политиков. Маск использует X не только для продвижения своих бизнес-инициатив, но и для вмешательства в политические процессы. Его комментарии по международной политике — это попытка проверить, насколько его бренд может менять политический порядок.

Илон Маск — угроза для Украины?

Популярность Маска среди молодежи — одна из его сильных сторон. Категория людей в возрасте 16-30 лет, независимо от страны, хорошо знакома с его деятельностью. Этот контингент воспринимает его как современную иконическую фигуру. В то же время старшая аудитория может иметь поверхностное представление о его достижениях, но имя известно всем. Благодаря своей харизме и медийному влиянию, Маск способен влиять на целую генерацию, формируя новую повестку дня.

"Маск активно атакует политиков, которые не соответствуют его видению, таких как Олаф Шольц в Германии. Это не просто личные нападения — за этим стоит четкий расчет: изменение политического ландшафта в Европе в пользу американских интересов. В то же время, его влияние не ограничивается Западом. Украина, как одна из ключевых стран в регионе, также может попасть под удар его заявлений и решений", — говорит Постернак.

Сегодня Маск имеет уникальный статус глобального инфлюенсера. Его слова имеют вес, и если он, например, предложит Украине отказаться от своих территорий в пользу России, это создаст волну обсуждений в международных медиа. Такие заявления могут повлиять на мнение как украинского общества, так и мирового сообщества, считает политолог.

"Стоит понимать, что его действия являются частью большей стратегии. Они могут навредить Украине, ведь каждое его заявление, даже неофициальное, рассматривается как позиция влиятельного лица, имеющего доступ к информации и ресурсам. В условиях современного информационного общества это может стать инструментом влияния на политические решения", — продолжает Постернак.

Илон Маск демонстрирует, что ему недостаточно быть бизнесменом, он стремится стать значимым игроком в политической жизни. Его влияние на глобальную политику и способность формировать общественное мнение делают его важной фигурой, на которую стоит обращать внимание. Для Украины это означает необходимость осторожного подхода к его заявлениям и действиям, ведь они могут иметь далеко идущие последствия как во внутренней, так и во внешней политике.

При этом Постернак считает, что даже на новой должности в Белом доме, Маск вряд ли перестанет высказываться о политиках разных стран и поддерживать партии. Но если сейчас он высказывается как бизнесмен, то после 20 января подобные заявления могут приводить к серьезным дипломатическим скандалам.

Напомним, Илон Маск вступил в конфронтацию с республиканцами и сторонниками Дональда Трампа. Некоторые известные интернет-персоны теперь обвиняют Илона Маска в использовании его социальной медиа-платформы X для ответных действий против тех, кто не согласен с его поддержкой визовой программы H-1B, которая позволяет высококвалифицированным иммигрантам трудоустраиваться в США.