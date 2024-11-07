Ілон Маск допоміг зробити Дональда Трампа президентом: що він отримає натомість

Найбагатша людина у світі вклала свої гроші та час у виборчу кампанію Трампа і вже почала отримувати вигоду від цієї співпраці, стверджують журналісти.

Ілон Маск вклав щонайменше 100 мільйонів доларів у передвиборчу кампанію Дональда Трампа. А також він привертав увагу своєю персоною, з'являючись на мітингах і підтримував Трампа в Х. І журналісти спробували з'ясувати, що генеральний директор Tesla отримає натомість, пише NY times.

Трамп назвав Ілона Маска генієм у своїй переможній промові

За словами двох осіб, поінформованих про дзвінки, Ілон Маск хотів, щоб Трамп найняв деяких співробітників його компанії SpaceX на посади вищих чиновників, зокрема в Міністерстві оборони.

Цей запит, який дасть змогу залучити співробітників SpaceX до агентства, що є одним із найбільших клієнтів компанії, є тільки малою частиною вигідних пропозицій і контрактів, які Маск може отримати, вклавши понад 100 мільйонів доларів у виборчу кампанію Трампа, розміщуючи практично постійний потік протрампівських матеріалів на своїй платформі соціальних мереж X та виступаючи на публіці на підтримку кандидата в ключовому штаті Пенсильванія.

Інформація про співробітників SpaceX, про яку не повідомляли, показує, якою мірою Маск хоче заповнити потенційну адміністрацію Трампа своїми найближчими довіреними особами, навіть попри те, що його багатомільярдні державні контракти створюють конфлікт із будь-якою державною посадою.

Ілон Маск і керівники SpaceX і Tesla, його компанії з виробництва електромобілів, не відповіли в середу на прохання прокоментувати ситуацію. Представник перехідної команди Трампа також не відповів на прохання про коментарі.

Ілон Маск впливатиме на уряд

Шість компаній, які курує Маск, тісно пов'язані з федеральними агентствами. Вони заробляють мільярди на контрактах із запуску ракет, будівництва супутників і надання послуг космічного зв'язку.

Tesla заробляє сотні мільйонів на квотах на викиди, створених федеральним законом. А компанії Маска зіткнулися щонайменше з 20 нещодавніми розслідуваннями, включно з одним, націленим на технологію безпілотних автомобілів, яку Tesla вважає ключовою для свого майбутнього.

Ілон Маск на передвиборчому мітингу Трампа Фото: Юсаку Маесава

Але тепер усе зміниться. Маск навіть може отримати повноваження контролювати федеральні агентства сам, якщо Трамп виконає обіцянку призначити його головою урядової комісії з ефективності. 45-й президент був захоплений "чистками" у Twitter, коли Маск його купив і мільярдер обіцяв заощадити щонайменше 2 трильйони доларів федерального бюджету.

Результатом може стати усунення або ослаблення одного з головних стримувальних чинників влади Маска: федерального уряду.

Економіст Хел Сінгер, який консультує сторони, що подають антимонопольні позови проти технологічних компаній, заявив, що Tesla і SpaceX можуть розраховувати на меншу увагу з боку Міністерства юстиції. Натомість там активно цікавитимуться ворогами Маска і Трампа, як це було під час першого президентського терміну республіканця.

Ілон Маск отримає більше податкових знижок для Tesla

Трамп, який колись виступав проти електромобілів, уже змінив свою думку. "Я за електромобілі. Я повинен це зробити, тому що Ілон дуже сильно мене підтримав", — пожартував Трамп на передвиборчому мітингу місяць тому.

Ілон Маск на сімейному фото з Дональдом Трампом Фото: KaiTrumpGolfs/X

Дональд Трамп також ясно дав зрозуміти в нещодавніх інтерв'ю, що він використає свої виконавчі повноваження, щоб допомогти своєму другові.

"Ми повинні зробити життя наших розумних людей кращим. А він розумніший за всіх", — говорив Дональд на мітингу в липні.

За оцінками Forbes, у середу, 6 листопада, статки Ілона Маска зросли на 20 мільярдів доларів, оскільки акції Tesla зросли після виборів, унаслідок чого його загальний чистий капітал сягнув 285 мільярдів доларів.

Tesla отримує податкову знижку в розмірі 7500 доларів США на покупку електромобілів, що допомагає знизити вартість покупки одного з її автомобілів. Tesla минулого року також заробила 1,79 мільярда доларів США на вуглецевих кредитах, згідно з її останнім річним звітом. Вона продає кредити іншим автовиробникам, чиї автопарки не відповідають обмеженням викидів, встановленим федеральним урядом, а також Європейському союзу, Каліфорнії та Китаю.

Зміни в податковому кредиті, що надається покупцям нових автомобілів, і в федеральних стандартах викидів для нових автомобілів можуть вплинути на вигоди, одержувані Tesla, хоча її конкуренти General Motors і Ford потребують кредиту більше, ніж Tesla, вважають економісти і юристи з питань регулювання.

Заради Ілона Маска можуть скасувати місію на Місяць

І його союзники в Конгресі та у Федеральній комісії зі зв'язку вже оскаржили рішення комісії про скасування плану надання SpaceX субсидії в розмірі 856 мільйонів доларів на надання широкосмугових інтернет-послуг у сільських районах Сполучених Штатів. Зусилля були частково очолені Бренданом Карром, республіканським комісаром у FCC. Він відстоював інтереси Маска і SpaceX у своїх соціальних мережах останніми місяцями, навіть втрутившись у битву Маска з урядом Бразилії з приводу X, хоча ця соціальна медіакомпанія не входить до компетенції Карра.

Ілон Маск Фото: SpaceX

SpaceX також має великі контракти з Міністерством оборони, їх так багато, що чиновники Пентагону почали турбуватися про те, що вони надмірно залежать від компанії Маска в питаннях запуску ракет. Наприклад, він може посприяти скасуванню місії Artemis на Місяць і замість цього зайнятися польотами на Марс, якими Ілон одержимий. Трамп ще 2019 року жартував, що США вже були на Місяці і "це не так вже й хвилююче".

Здається очевидним, що Ілон Маск, найімовірніше, побачить якусь віддачу від своїх зусиль з надання допомоги Дональду Трампу виграти вибори в США. Прийдешні тижні й місяці дадуть більшу ясність щодо того, якими будуть ці вигоди.

"Він би в будь-якому разі впорався. Але за Трампа він, безумовно, впорається краще. Ймовірно, це коштувало його інвестицій", — зазначають журналісти.

Нагадаємо, Ілон Маск уже з'явився на сімейному фото Дональда Трампа, святкуючи перемогу кандидата-республіканця на виборах у США.