Чотирирічний син Ілона Маска з'явився на переможній фотографії Трампа після виборів у США

У своїй переможній промові Трамп також подякував Ілону Маску за підтримку, надану генеральним директором Tesla під час передвиборчої кампанії.

Ілон Маск став настільки близьким із Дональдом Трампом, що навіть позував із ним на спільному фото, де Дональд позував з усіма членами своєї родини. На руках генеральний директор Tesla тримав свого чотирирічного сина X Æ A-Xii від співачки Граймс, якого він кличе просто Х. Про це пише Hindustan Times.

Фотографію опублікувала старша онука Трампа — Кай, дочка Дональда Трампа-молодшого і його колишньої дружини Ванесси Гейден.

Сімейне фото Дональда Трампа Фото: KaiTrumpGolfs/X

І знімок викликав бурхливу реакцію в соцмережах. Адже на сімейному фото 78-річного лідера також був зображений мільярдер Ілон Маск, який позує зі своїм сином X Æ A-Xii. Кай підписала знімок: "Весь загін", але при цьому на фото була відсутня дружина Трампа Меланія.

Дональд Трамп і його внучка Кай Фото: KaiTrumpGolfs/X

X Æ A-Xii, який народився 4 травня 2020 року, — один із трьох дітей Маска і співачки Граймс.

Дональд Трамп здобув переконливу перемогу на президентських виборах у США 2024 року, здолавши свою суперницю Камалу Гарріс і ставши 47-м президентом Сполучених Штатів Америки.

Як відомо багатьом, Маск вів кампанію і підтримував Трампа від самого початку. Користувачі мережі також відреагували на присутність Маска на сімейному фото, а користувач X написав: "Тепер Ілон — частина сім'ї".

"Для тих, хто запитує, чому Ілон на цій фотографії. Ніхто не ризикував і не міг втратити більше на цих виборах, ніж він. Він поставив на кін усі ці компанії і свою репутацію заради порятунку свободи слова", — написав інший шанувальник Трампа і Маска, а ще один зазначив, що мільярдер тепер "почесний член сім'ї Трамп".

Тим часом Маск перепостив фото, яким поділилася Кай, і опублікував ще одне фото із сином у компанії Дональда Трампа. Генеральний директор SpaceX підписав зображення "Novus Ordo Seclorum", латинська фраза, яка перекладається як "новий порядок на століття".

Ілон Маск на вечірці в Мар-а-Лаго Фото: Юсаку Маесава

Маск також взяв свого 4-річного сина на історичний мітинг Трампа на Мангеттені під час передвиборчої кампанії. Генеральний директор Tesla пообіцяв натовпу, що він може виключити щонайменше 2 трильйони доларів непотрібних видатків із федерального бюджету, якщо Трампа буде обрано президентом.

На тлі зростаючого партнерства з Маском Трамп також подякував мільярдерові у своїй переможній промові в середу. "Ілон Маск врятував багато життів у Північній Кароліні. Маск — геній. Ми повинні захищати наших геніїв", — сказав Трамп.

Генеральний директор Tesla також був присутній як одна з ключових високопоставлених фігур на ексклюзивній зоряній вечірці Трампа на пляжному курорті Мар-а-Лаго у вівторок увечері.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про сімейство Дональда Трампа, який скоро стане дідусем в одинадцяте.