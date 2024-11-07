Четырехлетний сын Илона Маска появился на победной фотографии Трампа после выборов в США

В своей победной речи Трамп также поблагодарил Илона Маска за поддержку, оказанную генеральным директором Tesla во время предвыборной кампании.

Илон Маск стал настолько близок с Дональдом Трампом, что даже позировал с ним на общем фото, где Дональд позировал со всеми членами своей семьи. На руках генеральный директор Tesla держал своего четырехлетнего сына X Æ A-Xii от певицы Граймс, которого он зовет просто Х. Об этом пишет Hindustan Times.

Фотографию опубликовала старшая внучка Трампа – Кай, дочь Дональда Трампа-младшего и его бывшей жены Ванессы Хейден.

Семейное фото Дональда Трампа Фото: KaiTrumpGolfs/X

И снимок вызвал бурную реакцию в соцсетях. Ведь на семейном фото 78-летнего лидера также был запечатлен миллиардер Илон Маск, позирующий со своим сыном X Æ A-Xii. Кай подписала снимок: "Весь отряд", но при этом на фото отсутствовала жена Трампа Мелания.

Дональд Трамп и его внучка Кай Фото: KaiTrumpGolfs/X

X Æ A-Xii, родившийся 4 мая 2020 года, — один из троих детей Маска и певицы Граймс.

Дональд Трамп одержал убедительную победу на президентских выборах в США 2024 года, одолев свою соперницу Камалу Харрис и став 47-м президентом Соединенных Штатов Америки.

Как известно многим, Маск вел кампанию и поддерживал Трампа с самого начала. Пользователи сети также отреагировали на присутствие Маска на семейном фото, а пользователь X написал: "Теперь Илон — часть семьи".

"Для тех, кто спрашивает, почему Илон на этой фотографии. Никто не рисковал и не мог потерять больше на этих выборах, чем он. Он поставил на кон все эти компании и свою репутацию ради спасения свободы слова", — написал другой поклонник Трампа и Маска, а еще один отметил, что миллиардер теперь "почетный член семьи Трамп".

Тем временем Маск перепостил фото, которым поделилась Кай, и опубликовал еще одно фото с сыном в компании Дональда Трампа. Генеральный директор SpaceX подписал изображение "Novus Ordo Seclorum", латинская фраза, которая переводится как "новый порядок на века".

Илон Маск на вечеринке в Мар-а-Лаго Фото: Elon Musk/Twitter

Маск также взял своего 4-летнего сына на исторический митинг Трампа на Манхэттене во время предвыборной кампании. Генеральный директор Tesla пообещал толпе, что он может исключить не менее 2 триллионов долларов ненужных расходов из федерального бюджета, если Трамп будет избран президентом.

На фоне растущего партнерства с Маском Трамп также поблагодарил миллиардера в своей победной речи в среду. "Илон Маск спас много жизней в Северной Каролине. Маск — гений. Мы должны защищать наших гениев", — сказал Трамп.

Генеральный директор Tesla также присутствовал в качестве одной из ключевых высокопоставленных фигур на эксклюзивной звездной вечеринке Трампа на пляжном курорте Мар-а-Лаго во вторник вечером.

Напомним, ранее Фокус писал о семействе Дональда Трампа, который скоро станет дедушкой в одиннадцатый раз.