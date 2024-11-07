10 внуков и 5 детей: что известно о семье Дональда Трампа

Сейчас политик женат на Мелании Трамп, которая родила ему сына Бэррона. Кроме него, у Трампа есть наследники от предыдущих союзов, которые довольно активно помогают ему в бизнесе и политике.

Дональд Трамп, который, судя по всему, станет 47-м президентом США, часто привлекал к своей администрации и предвыборной кампании членов своей семьи. Что известно о детях, внуках и родителях политика, рассказывает Page Six.

Фредерик Трамп — отец Дональда Трампа

Отец Дональда, Фред Трамп, родился 11 октября 1905 года в Нью-Йорке. Его родители были немецкими иммигрантами, и он жил в Бронксе.

Трамп-старший заработал свое богатство благодаря бизнесу по недвижимости. Позже его компания стала известной как Trump Organisation.

Фредерик Трамп женился на Мэри Энн Маклеод в 1936 году. В этом союзе родилось пятеро детей: Марианна, Фред Трамп-младший, Элизабет, Дональд и Роберт.

Дональд присоединился к бизнесу отца в 1968 году, а в 1971 году был назначен президентом Trump Organization.

В 1976 году Фредерик Трамп создал трастовые фонды размером в 1 млн долларов для каждого из своих пятерых детей и трех внуков, которые будут выплачиваться в виде ежегодных дивидендов. Бизнесмен умер 25 июня 1999 года в возрасте 93 лет после борьбы с пневмонией. Сообщается, что в последние годы жизни он также страдал от болезни Альцгеймера.

Фредерик Трамп

Мэри Энн Маклеод Трамп — мама Дональда Трампа

Мэри Энн Маклеод Трамп родилась 10 мая 1912 года в Шотландии. Она разговаривала на гэльском, а английский стал вторым языком мамы Дональда Трампа.

Женщина переехала в США по иммиграционной визе 17 февраля 1930 года. По прибытии в Нью-Йорк она несколько лет работала домашней прислугой.

Мэри Энн встретила будущего мужа в Квинсе в середине 1930-х годов, и они поженились 11 января 1936 года.

Многодетная мама вырастила своих наследников на Ямайке, где, как сообщается, работала волонтером в местной больнице и принимала активное участие в школьных и внешкольных мероприятиях своих сыновей и дочерей.

В последние годы жизни мама Дональда Трампа страдала от остеопороза. Женщина умерла через год после мужа в 2000 году в возрасте 88 лет.

Мэри Энн Маклеод Трамп

Дональд Трамп-младший — первенец президента

Дональд и его первая жена Ивана Трамп, с которой он был женат с 1977 по 1990 годы, стали родителями своего первого сына Дональда Трампа-младшего 31 декабря 1977 года.

Он вырос в Нью-Йорке и учился в колледже Университета Пенсильвании Уортон, где получил образование экономиста в 2000 году.

Американский бизнесмен, которого часто называют Доном-младшим, часто был рядом со своим отцом во многих профессиональных начинаниях.

Первенец 45-го президента США также работал над многими проектами Trump Organization с 2001 года.

Дональд Трамп-младший Фото: Getty Images

После первого избрания отца на должность в 2016 году Дон-младший взял на себя роль политического советника.

Дон-младший и его первая жена Ванесса Трамп развелись в марте 2018 года после 12 лет брака. В этом союзе родилось пятеро детей.

После этого бизнесмен начал встречаться с ведущей телевизионных новостей Кимберли Гилфойл в 2018 году. Пара обручилась в 2022 году, однако до сих пор официально не заключила союз.

Кай Трамп — первая внучка Дональда Трампа

Кай — старший ребенок Дона-младшего и первая внучка Дональда Трампа. 17-летняя девочка студентка и любительница гольфа.

"Для меня он обычный дедушка", — говорила ранее Кай.

В частности, девочка поздравила дедушку с победой на президентских выборах 2024 года.

"Ты вдохновляешь нас всех. Я люблю тебя, дедушка", — написала Кай в соцсетях.

Дональд Трамп с внучкой Кай Фото: Kai Trump\Instagram

Дональд Джон Трамп III

Второй ребенок Дона-младшего от бывшей жены также является тезкой политика. Мальчик родился в Нью-Йорке 18 февраля 2009 года.

Тристан Милос Трамп

Тристан Милос — третий ребенок Дона-младшего и Ванессы. Он родился 2 октября 2011 года в Нью-Йорке.

Спенсер Фредерик Трамп

Спенсер Фредерик — четвертый ребенок экс-супругов. Его второе имя — дань его прадеду — отцу Дональда, Фредерику Кристу Трампу-старшему. Внук Дональда Трампа родился 21 октября 2012 года.

Хлоя София Трамп

Хлоя София — самый младший и последний ребенок Дона-младшего от первой жены. Девочка родилась 16 июня 2014 года.

Иванка Трамп — первая дочь Дональда Трампа

Иванка Трамп является вторым старшим ребенком и первой дочерью Дональда Трампа и его первой жены Иваны.

Она родилась 30 октября 1981 года. В свое время наследница политика работала моделью и даже появилась на обложке журнала Seventeen.

Иванка Трамп два года училась в Джорджтаунском университете, а затем перевелась в Пенсильванский университет, где получила степень экономиста, как и ее старший брат.

Иванка Трамп с мужем Фото: instagram @ivankatrump

Также у нее было несколько линий обуви, аксессуаров и сумок.

В марте 2017 года, неофициально консультируя Дональда, Иванка была официально назначена советником президента. Однако после проигрыша отца в 2020 году она решила отойти от политики. Впрочем, Иванка продолжает поддерживать папу во время президентской гонки.

В 2020 году Иванка и ее муж Джаред Кушнер, за которого она вышла замуж в 2009 году, переехали во Флориду с тремя детьми.

Арабелла Роуз Кушнер

Арабелла Роуз — старший ребенок Иванки и Джареда. Она родилась 17 июля 2011 года.

Джозеф Фредерик Кушнер

Джозеф Фредерик, который, как и его двоюродный брат Спенсер, является тезкой своего прадеда. Мальчик стал вторым ребенком Иванки и Джареда. Он родился 14 октября 2013 года.

Иванка Трамп и Джаред Кушнер с детьми Фото: instagram @ivankatrump

Теодор Джеймс Кушнер

Теодор Джеймс — младший ребенок Иванки и Джареда. Родился 27 марта 2016 года.

Эрик Трамп — третий ребенок Дональда Трампа

Эрик Трамп — третий и самый младший ребенок Иваны и Дональда. Родился 6 января 1984 года.

Он учился в Джорджтаунском университете в Вашингтоне и закончил его со степенью в области финансов и менеджмента. Как и его старшие брат и сестра, он также работал на Trump Organization.

Эрик основал несколько благотворительных организаций, в частности, Фонд Эрика Трампа, который является общественной благотворительной организацией, собирающей деньги для детской больницы.

Предприниматель женат на Ларе Трамп с 2014 года. Дональд настоял, чтобы его невестка была назначена сопредседателем Национального комитета Республиканской партии. Позже она получила эту должность и занимает ее до сих пор.

У Эрика и Лары подрастают двое детей.

Эрик Трамп с женой

Эрик Люк Трамп

12 сентября 2017 года Эрик и Лара стали родителями своего первого ребенка, Эрика Люка. Хотя мальчика назвали в честь отца, его часто называют вторым именем Люк.

Каролина Дороти Трамп

Лара родила второго ребенка, дочь Каролину Дороти, 20 августа 2019 года.

Тиффани Трамп — младшая дочь Дональда Трампа

Тиффани Трамп — четвертый ребенок и вторая дочь Дональда Трампа. Ее родила вторая жена политика Марла Мейплз, с которой он был женат с 1993 по 1999 год.

Тиффани появилась на свет 13 октября 1993 года. Она выросла в Калифорнии, тогда как Дон-младший, Иванка и Эрик жили преимущественно в Нью-Йорке.

Девушка училась в Пенсильванском университете. В 2016 году она получила степень бакалавра социологии. В 2020 году Тиффани окончила юридическую школу в Джорджтауне.

Дочь Дональда Трампа запустила собственную линию ювелирных изделий, но сказала, что это было лишь хобби.

В 2018 году Тиффони начала встречаться с наследником миллиардера Майклом Булосом. Пара поженилась в 2022 году. Дональд Трамп объявил на политическом мероприятии в октябре 2024 года, что Тиффани и Булос станут родителями.

Дональд Трамп с дочерью Тиффани

Бэррон Трамп — младший сын Дональда Трампа

Бэррон Трамп — младший ребенок Дональда Трампа, а также первый и единственный ребенок от жены Мелании.

Юноша родился 20 марта 2006 года. Бэррон — единственный из детей Дональда, кто жил с ним в Белом доме, когда он был 45-м президентом США, поскольку он был еще несовершеннолетним, когда его отец стал главой государства.

Беррон окончил Оксбриджскую академию. После этого юноша поступил в колледж Нью-Йоркского университета. Его мама — словенская фотомодель и предпринимательница. Она в свое время переехала из Словении в США и вышла замуж за Дональда Трампа в 2005 году.

Дональд Трамп с женой Меланией и сыном Бэрроном Фото: Getty Images

Напомним, какие пластические операции делала Мелания Трамп.

Также Фокус писал о лучших авто Дональда Трампа.