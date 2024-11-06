Роскошь и эпатаж: лучшие авто Дональда Трампа (фото)

С молодых лет Дональд Трамп покупал дорогие элитные автомобили. В разное время в его коллекции были роскошные Rolls-Royce, спортивные Ferrari и Lamborghini и даже золотой мотоцикл.

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Новоизбранный президент США Дональд Трамп является страстным автомобилистом. В его гараже всегда стояли роскошные премиальные модели и экзотические суперкары, а стоимость некоторых машин превышала полмиллиона долларов. Фокус выбрал лучшие авто Дональда Трампа.

Примечательно, что Дональд Трамп очень скрупулезно и взвешенно подходит к выбору авто. "У меня всегда найдется время, чтобы сравнить цены, независимо от того, что я собираюсь купить — автомобиль или зубную щетку", — как-то заметил политик и бизнесмен. В разное время он владел и Mercedes S-Class, Cadillac Escalade, и даже Tesla Roadster, однако был в его гараже и настоящий эксклюзив.

Rolls-Royce Silver Cloud

Rolls-Royce Silver Cloud стал первым авто Трампа Фото: Daily Mail

Уже первое авто Дональда Трампа поражает — это роскошный Rolls-Royce Silver Cloud 1956 года. Как известно, президент США происходит из состоятельной семьи, поэтому в молодости мог позволить себе подобную роскошь.

Именной Cadillac

Эксклюзивный Cadillac Deville Trump Golden Series Фото: Motor Trend

Не все знают, что в 80-х Дональд Трамп планировал выпустить именную линейку Cadillac. Лимузин Cadillac Deville Trump Golden Series создали в ателье Dillinger Coach Works. Авто удлинили, а в салоне установили телевизор, телефон, мини-бар и даже шредер для уничтожения документации. В отделке использовали настоящее золото.

В салоне установили телевизор и мини-бар

Банкротство Трампа заставило закрыть проект. Всего изготовили всего два Cadillac Deville Trump Golden Series, одним из которых пользовался отец миллионера.

Mercedes-Benz SL

Mercedes 560SL Фото: с сайта mobile.de

В 1987 году Дональд Трамп решил купить Mercedes 560SL. Сначала он ездил на кабриолете с 230-сильным V8 сам, а затем отдал его жене Иванке. Позже авто оказалось в Германии, где его продавали за 80 000 евро.

Золотой Cadillac Allante

Cadillac Allante Дональда Трампа покрасили в золотой цвет

В свое время концерн General Motors подарил Дональду Трампу кабриолет Cadillac Allante в особом золотистом цвете. Это довольно редкая модель с кузовом от итальянского ателье Pininfarina, которая стоила от $60 000.

Lamborghini Diablo

Lamborghini Diablo Трампа продали за $1,1 миллиона Фото: Barrett-Jackson

Одно из самых ярких авто Дональда Трампа — суперкар Lamborthini Diablo VT Roadster 1997 года, созданный специально по его заказу. Авто отличается особыми цветом и внутренней отделкой. 5,7-литровый V12 на 492 л. с. позволяет разгоняться до сотни за 4,1 с и развивать 325 км/ч. Недавно Lamborghini Трампа ушел с молотка за $1,1 миллиона.

Mercedes-Benz SLR McLaren

Mercedes-Benz SLR McLaren Фото: NY times

В 2003 году Дональд Трамп приобрел суперкар Mercedes-Benz SLR McLaren. Его неоднократно видели в серебристом купе с подъемными дверями. Авто оснащено 626-сильным компрессорным V8 и способно развить 334 км/ч, а разгон до сотни занимает 3,7 с. Цена стартовала с 455 000 долларов.

Ferrari F430

Ferrari F430 Трампа несколько раз продавали на аукционах Фото: Mecum

Ferrari F430 2007 года — среднемоторный суперкар с высокооборотным V8 на 490 сил и роботизированной КПП. Он способен разогнаться до 319 км/ч. Авто Трампа окрашено в красный цвет и имеет кофейный кожаный салон, а еще оснащено спортивным выхлопом. Его несколько раз перепродавали на аукционах.

Rolls-Royce Phantom

Rolls-Royce Phantom

В 2010 году Дональд Трамп приобрел роскошный седан Rolls-Royce Phantom стоимостью более 500 000 долларов. Его авто отличается краской типа "хамелеон", которая меняет оттенок в зависимости от угла зрения. В салоне Трамп заказал подсветку потолка в виде звездного неба. Под капотом установлен 453-сильный V12.

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Chevrolet Camaro

Chevrolet Camaro SS Indy Pace Car Фото: General Motors

Дональд Трамп владеет особым Chevrolet Camaro 2011 года, который был авто безопасности в гонке "500 миль Индианаполиса". Кабриолет отличается окраской с красными полосами и оснащен 400-сильным V8.

Золотой мотоцикл

Мотоцикл Трампа украсили позолотой Фото: Donald J. Trump/Х

В гараже Дональда Трампа были не только авто. По его заказу создали кастомный мотоцикл, который украсили узорами и позолотой, а также надписями Trump.

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