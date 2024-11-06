Розкіш і епатаж: кращі авто Дональда Трампа (фото)

Із молодих років Дональд Трамп купував дорогі елітні автомобілі. У різний час в його колекції були розкішні Rolls-Royce, спортивні Ferrari та Lamborghini і навіть золотий мотоцикл.

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Новообраний президент США Дональд Трамп є палким автомобілістом. У його гаражі завжди стояли розкішні преміальні моделі та екзотичні суперкари, а вартість деяких машин перевищувала пів мільйона доларів. Фокус обрав найкращі авто Дональда Трампа.

Примітно, що Дональд Трамп дуже скрупульозно та виважено підходить до вибору авто. "У мене завжди знайдеться час, щоб порівняти ціни, незалежно від того, що я збираюся купити — автомобіль або зубну щітку", — якось зауважив політик та бізнесмен. У різний час він володів і Mercedes S-Class, Cadillac Escalade, і навіть Tesla Roadster, проте був у його гаражі і справжній ексклюзив.

Rolls-Royce Silver Cloud

Rolls-Royce Silver Cloud став першим авто Трампа Фото: Daily Mail

Уже перше авто Дональда Трампа вражає – це розкішний Rolls-Royce Silver Cloud 1956 року. Як відомо, президент США походить із заможної родини, тому в молодості міг дозволити собі подібну розкіш.

Іменний Cadillac

Ексклюзивний Cadillac Deville Trump Golden Series Фото: Motor Trend

Не всі знають, що у 80-х Дональд Трамп планував випустити іменну лінійку Cadillac. Лімузин Cadillac Deville Trump Golden Series створили в ательє Dillinger Coach Works. Авто подовжили, а в салоні встановили телевізор, телефон, мінібар та навіть шредер для знищення документації. У оздобленні використали справжнє золото.

У салоні встановили телевізор та мінібар

Банкрутство Трампа змусило закрити проєкт. Усього виготовили лише два Cadillac Deville Trump Golden Series, одним з яких користувався батько мільйонера.

Mercedes-Benz SL

Mercedes 560 SL Фото: Із сайту mobile.de

У 1987 році Дональд Трамп вирішив купити Mercedes 560SL. Спочатку він їздив на кабріолеті з 230-сильним V8 сам, а згодом віддав його дружині Іванці. Пізніше авто опинилося в Німеччині, де його продавали за 80 000 євро.

Золотий Cadillac Allante

Cadillac Allante Дональда Трампа пофарбували у золотий колір

Свого часу концерн General Motors подарував Дональду Трампу кабріолет Cadillac Allante в особливому золотистому кольорі. Це доволі рідкісна модель із кузовом від італійського ательє Pininfarina, яка коштувала від $60 000.

Lamborghini Diablo

Lamborghini Diablo Трампа продали за $1,1 мільйона Фото: Barrett-Jackson

Одне із найяскравіших авто Дональда Трампа – суперкар Lamborthini Diablo VT Roadster 1997 року, створений спеціально на його замовлення. Авто вирізняється особливими кольором та внутрішнім оздобленням. 5,7-літровий V12 на 492 к. с. дозволяє розганятися до сотні за 4,1 с і розвивати 325 км/год. Нещодавно Lamborghini Трампа пішов із молотка за $1,1 мільйона.

Mercedes-Benz SLR McLaren

Mercedes-Benz SLR McLaren Фото: NY times

У 2003 році Дональд Трамп придбав суперкар Mercedes-Benz SLR McLaren. Його неодноразово бачили у сріблястому купе з підйомними дверима. Авто оснащене 626-сильним компресорним V8 і здатне розвинути 334 км/год, а розгін до сотні займає 3,7 с. Ціна стартувала з 455 000 доларів.

Ferrari F430

Ferrari F430 Трампа кілька разів продавали на аукціонах Фото: Mecum

Ferrari F430 2007 року – середньомоторний суперкар із високооборотним V8 на 490 сил та роботизованою КПП. Він здатен розігнатися до 319 км/год. Авто Трампа пофарбоване в червоний колір та має кофейний шкіряний салон, а ще оснащене спортивним вихлопом. Його кілька разів перепродавали на аукціонах.

Rolls-Royce Phantom

Rolls-Royce Phantom

У 2010 році Дональд Трамп придбав розкішний седан Rolls-Royce Phantom вартістю понад 500 000 доларів. Його авто вирізняється фарбою типу "хамелеон", яка змінює відтінок, залежно від кута зору. У салоні Трамп замовив підсвічування стелі у вигляді зоряного неба. Під капотом встановлено 453-сильний V12.

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Chevrolet Camaro

Chevrolet Camaro SS Indy Pace Car Фото: General Motors

Дональд Трамп володіє особливим Chevrolet Camaro 2011 року, який був авто безпеки в перегонах "500 миль Індіанаполіса". Кабріолет вирізняється забарвленням із червоними смугами та оснащений 400-сильним V8.

Золотий мотоцикл

Мотоцикл Трампа прикрасили позолотою Фото: Donald J. Trump/Х

У гаражі Дональда Трампа були не лише авто. За його замовленням створили кастомний мотоцикл, який прикрасили візерунками та позолотою, а також написами Trump.

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