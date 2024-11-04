На аукціон виставили останнє авто Елвіса Преслі (фото)

Cadillac Seville Елвіса Преслі оснащений 5,7-літровим V8 та автоматичною КПП. Його салон оздоблений шкірою та деревом, а комплектація включає електропакет і клімат-контроль.

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У Великій Британії на аукціон Bonhams виставили седан Cadillac Seville 1977 року. За нього планують отримати чималу суму, адже першим власником авто був Елвіс Преслі. Про нього розповіли на сайті аукціонного дому.

Седан оснащений 5,7-літровим V8 Фото: bonhams.com

Король рок-н-ролу дуже любив автомобілі Cadillac і за життя володів 200 машинами цієї марки. Конкретно цей седан став останнім авто Елвіса Преслі.

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Зірковий співак вирішив купити Cadillac Seville 14 серпня 1977 року, а за два дні він пішов із життя. Збереглися фото Елвіса Преслі за кермом цього авто за день до смерті, а також документи на машину з його підписом.

Салон оздоблений шкірою і деревом Фото: bonhams.com

Cadillac Seville перейшов у спадок нареченій Елвіса Джинджер Олден, яка певний час експлуатувала авто. Пізніше седан кілька разів переходив із рук у руки та зберігався у приватних колекціях. Зокрема, в 1994 році за нього віддали 101 500 доларів. Cadillac ніколи не реставрували, а його пробыг становить 93,3 тис. км.

Елвіса Преслі сфотографували в Cadillac за день до смерті Фото: bonhams.com

Cadillac Seville 1977 року має двоколірне забарвлення, а його салон оздоблений шкірою та деревом. Він оснащений центральним замком, електропакетом, клімат-контролем, круїз-контролем та радіо. Під капотом встановлено 5,7-літровий 180-сильний V8, який працює в парі з 3-ступінчастою автоматичною КПП.

До речі, нещодавно ексклюзивний лімузин Cadillac Елвіса Преслі виявили на звалищі.

Також Фокус розповідав, що на аукціон виставили вінтажний спорткар Ніколаса Кейджа.