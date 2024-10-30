Rolls-Royce, Ferrari та Corvette: які яскраві ретроавто можна побачити в Україні (фото)

В українських музеях та автоколекціях можна побачити справжні скарби. Не всі знають, що в нашій країні є спортивні Ferrari Dino та Chevrolet Corvette C2, розкішні Rolls-Royce Phantom II і Bentley S2.

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В Україні є чимало рідкісних та вражаючих старовинних автомобілів різних епох. Вони зберігаються в музеях та приватних колекціях, час від часу їх можна побачити на автофестивалях чи пробігах вінтажних машин. Серед них — швидкісні спорткари та розкішні представницькі моделі. Фокус обрав найяскравіші ретроавто в в Україні.

Packard Single Eight

Packard Single Eight 1924 року Фото: Тарас Брязгунов

Раритетний лімузин Packard Single Eight 1924 року із замовним кузовом відреставрували запорізькі майстри. Преміальний автомобіль конкурував із Cadillac та Lincoln. Його 5,9-літрова 105-сильна вісімка дозволяє розвивати 128 км/год.

Rolls-Royce Phantom II

Rolls-Royce Phantom II 1929 року Фото: Тарас Брязгунов

Виготовлено лише 1681 Rolls-Royce Phantom II 1929 року і це було одне з найрозкішніших авто свого часу. Серед їх власників були королді та зірки Голлівуду. Седан оснащений великою 7,7-літровою шісткою на 120 к. с., яка вирізняється дуже тихою та плавною роботою.

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Horch 951

Horch 951 1937 року Фото: Тарас Брязгунов

У Кам’янці-Подільському зберігається надзвичайно рідкісний лімузин Horch 951 1937 року. Усього виготовлено приблизно 300 цих авто. Конкретно цей Horch є трофейним і належав одному з німецьких генералів часів Другої світової. Авто оснащали 5,0-літровою 120-сильною вісімкою, проте оригінальний двигун не зберігся.

Mercedes-Benz 770K

Mercedes-Benz 770K Фото: Тарас Брязгунов

Mercedes 770K або Grosser Mercedes ("Великий Мерседес") був флагманом у лінійці марки в 30-х роках. Випустили лише 205 таких авто. Кабріолет Mercedes 770K виявили занедбаним на Волині. Як і Horch 951, він міг належати генералу Вермахта. І так само він не зберіг оригінальний двигун – 7,7-літрову компресорну вісімку на 230 сил.

Ford Thunderbird

Ford Thunderbird 1955 року Фото: Topcars UA Ford Thunderbird 1959 року Фото: Тарас Брязгунов

В Україні є одразу два класичних Ford Thunderbird. Кабріолет першого покоління випущений в 1955 році та оснащений 195-сильним V8 і знімним жорстким дахом. Купе другої генерації (1959 рік) має потужніший 300-сильний двигун. До речі, саме Ford Thunderbird був улюбленим авто Мерилін Монро.

Bentley S2

Bentley S2 1959 року Фото: Тарас Брязгунов

Власник цього Bentley S2 1959 року був у команді президента США Джона Кеннеді. Представницький седан має розкішний шкіряний салон, а ще оснащений кондиціонером і електросклопідйомниками. До того ж, S2 – перший Bentley з V8: його 200-сильний мотор працює в парі з 4-ступінчастим автоматом і дозволяє розвивати 185 км/год.

Cadillac 1959 року

Cadillac Fleetwood 1959 року Фото: Тарас Брязгунов Cadillac Deville 1959 року Фото: Тарас Брязгунов

В Українських колекціях зберігається кілька різних моделей Cadillac 1959 року. Усі вони вирізняються величезними (висотою понад метр) "кілями" на задніх крилах, а їх комплектація включає кондиціонер, підсилювач керма та автоматичну КПП. Під капотом – 6,4-літровий 325-сильний V8.

Citroen DS

Citroen DS21 Фото: Тарас Брязгунов Citroen DS23 Фото: Тарас Брязгунов

Citroen DS – найзнаменитіша модель французької марки. На момент дебюту в 1955 році модель була дуже інноваційною, адже мала гідропневматичну підвіску, адаптивні поворотні фари та напівавтоматичну КПП. Елегантний дизайн розробив скульптор Фламініо Бертоні. В Україні є два Citroen DS різних років випуску.

Chevrolet Corvette Stingray

Chevrolet Corvette 1966 року Chevrolet Corvette оснащений 7,0-літровим V8

Chevrolet Corvette другого покоління – одна із найбільш культових американських моделей. Авто вирізняється оригінальним обтічним дизайном та потужними двигунами. В Україну привезли два Chevrolet Corvette Stingray: обидва вони 1966 року та оснащені 7,0-літровими V8. Цей двигун розвиває 390-425 к. с. і потужніша його версія дозволяє стартувати до сотні за 5,4 с і розвивати 245 км/год.

Mercedes-Benz SL W113

Mercedes-Benz SL W113 Фото: Тарас Брязгунов Автомобіль отримав прізвисько Pagoda Фото: Тарас Брязгунов

Mercedes SL W113 (1964-1971 рр.), також відомий, як Pagoda – одна з найелегантніших моделей німецької марки. Кабріолет зі знімним металевим дахом комплектували бензиновими шістками потужністю 150-170 к. с. Для свого часу він був досить сучасним – отримав кондиціонер, автоматичну КПП та енергопоглинаючий каркас. Також авто відоме своєю роллю в культовому фільмі "Достукатися до небес". В Україні є кілька таких кабріолетів.

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Ferrari Dino 246 GTS

Ferrari Dino 246 GTS

Dino 246 – перша масова середньомоторна модель Ferrari. Спорткар назвали на честь сина Енцо Феррарі Альфреддіно, який помер у молодому віці. Він вирізняється витонченим обтічним дизайном і важить усього 1280 кг. 195-сильного V6 достатньо, аби розганятися до сотні за 7,1 с і розвивати 235 км/год.

ЗІЛ-115

ЗІЛ-115 Володимира Щербицького Фото: Тарас Брязгунов

У київському музеї "Колеса історії" зберігається ЗІЛ-115, яким користувався керівник УССР Володимир Щербицький. Цедуже рідкісна представницька модель, адже з 1978 по 1985 рік виготовили лише 106 таких лімузинів. Кузов авто покритий 10 шарами фарби, а в оздобленні салону використана карельська береза. 7,7-літровий V8 на 315 к. с. працює в парі з 3-ступінчастим автоматом.

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