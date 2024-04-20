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Авто

У Києві відкрився приголомшливий автомузей "Колеса історії" (фото)

Музей авто, київський автомузей, колеса історії, музей колеса історії
Фото: Тарас Брязгунов | "Колеса історії" — перший київський автомузей

У київському музеї "Колеса історії" зібрано понад 100 вінтажних авто і мотоциклів, причому всі вони на ходу. Серед них — величезні американські Buick та Chevrolet, представницькі урядові ЗІЛ та розкішні Rolls-Royce.

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Навіть під час війни в Україні знаходяться ентузіасти, які не бояться відкривати музеї. У Києві із 20 квітня запрацював музей автомобілів та ретро-техніки "Колеса історії", і кореспонденту Фокусу вже вдалося побувати в ньому.

музей колеса історії, Музей авто, київський автомузей, колеса історії, Fullscreen
У музеї зібрали понад 100 старовинних авто та мотоциклів
Фото: Тарас Брязгунов

Ініціатором створення музею "Колеса історії" є відомий київський колекціонер і реставратор авто, а також організатор ретро-фестивалю OldCarLand Павло Лозовенко. Роботи над його створенням тривали не один рік і повномасштабна війна змусила скоригувати плани та перенести відкриття музею, проте, попри все, він відкрив свої двері.

ГАЗ-А 1932, Музей авто, київський автомузей, колеса історії, музей колеса історії Fullscreen
ГАЗ-А 1932 року
Фото: Тарас Брязгунов

У експозиції зібрані понад 100 вінтажних автомобілів і мотоциклів. Частина з них відреставровані, інші — залишилися в оригінальному стані, проте увесь транспорт на ходу.

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Найстаріший автомобіль у колекції — ГАЗ-А 1932 року. В Україні збережено лише кілька таких машин, які є ліцензійною копією американського Ford A. До речі, певний час їх навіть збирали у Харкові.

Buick Roadmaster 1937, Музей авто, київський автомузей, колеса історії, музей колеса історії Fullscreen
Buick Roadmaster 1937 року
Фото: Тарас Брязгунов

У 1937 році випущений розкішний Buick Roadmaster з 5,2-літровою 130-сильною вісімкою. Взагалі в музеї вистачає великих американських авто — Oldsmobile Delta 88, Lincoln Town Car, Chevrolet Impala, Chevelle і Suburban.

Chevrolet Impala 1973, Музей авто, київський автомузей, колеса історії, музей колеса історії Fullscreen
Chevrolet Impala 1973 року
Фото: Тарас Брязгунов

До періоду Другої світової належать позашляховики Willys Jeep та ГАЗ-67. Європейський автопром репрезентують одразу два розкішних Rolls-Royce — седан Silver Shadow і рідкісний кабріолет Corniche III (їх в Україні лише два). Також можна побачити Alfa Romeo GTV, Skoda 100, Tatra 603 та кілька Opel Rekord різних років випуску.

Rolls-Royce Silver Shadow, Музей авто, київський автомузей, колеса історії, музей колеса історії Fullscreen
Rolls-Royce Silver Shadow
Фото: Тарас Брязгунов
Rolls-Royce Corniche III, Музей авто, київський автомузей, колеса історії, музей колеса історії Fullscreen
Rolls-Royce Corniche III
Фото: Тарас Брязгунов

Є в музеї і справжні раритети з історією, як-от представницький лімузин ЗІЛ-115 Володимира Щербицького, який тривалий час очолював УССР. А автобус ЗІЛ-118 "Юність" у 90-х роках обслуговував кримську урядову дачу в Форосі, де в той час нерідко відпочивав Леонід Кучма. Усього випустили не більше сотні цих розкішних автобусів і свого часу модель навіть зацікавила Генрі Форда ІІ.

ЗІЛ Володимира Щербицького, Музей авто, київський автомузей, колеса історії, музей колеса історії Fullscreen
ЗІЛ-115 Володимира Щербицького
Фото: Тарас Брязгунов
ЗІЛ-118 Юність, Музей авто, київський автомузей, колеса історії, музей колеса історії Fullscreen
ЗІЛ-118 "Юність"
Фото: Тарас Брязгунов

У колекції чимало радянських авто, які виставлені в хронологічному порядку, щоб можна було прослідкувати їх еволюцію. Експонуються і рідкісні та маловідомі версії. Наприклад, виставлені унікальний кабріолет "Таврія" та ЗАЗ-965 "Ялта" — експортний варіант горбатого "Запорожця". А звичайна на вид "Волга" ГАЗ-23 оснащувалася потужним 195-сильним V8 від "Чайки" і автоматичною КПП та випускалася малими серіями для КДБ.

Волга ГАЗ-23, Музей авто, київський автомузей, колеса історії, музей колеса історії Fullscreen
"Волга" ГАЗ-23 зі 195-сильним V8 випускалася для КДБ
Фото: Тарас Брязгунов

У музеї "Колеса історії" зібрана велика колекція моделей Київського мотозаводу, серед яких є і досить незвичні на кшталт пожежного мотоцикла "Дніпро". Виставлено і єдиний український квадроцикл ЗІМ-350, який у 90-х роках виготовляли на танковому Заводі імені В. О. Малишева у Харкові.

ЗІС-110, Музей авто, київський автомузей, колеса історії, музей колеса історії Fullscreen
ЗІС-110
Фото: Тарас Брязгунов
Oldsmobile Delta 88, Музей авто, київський автомузей, колеса історії, музей колеса історії Fullscreen
Oldsmobile Delta 88 1971 року
Tatra 603, Музей авто, київський автомузей, колеса історії, музей колеса історії Fullscreen
Tatra 603
Фото: Тарас Брязгунов
радянські авто, Музей авто, київський автомузей, колеса історії, музей колеса історії Fullscreen
У музеї чимало радянських авто
Фото: Тарас Брязгунов
кабріолет таврія, Музей авто, київський автомузей, колеса історії, музей колеса історії Fullscreen
Кабріолет "Таврія"
Фото: Тарас Брязгунов
ЗАЗ-965 Ялта, Музей авто, київський автомузей, колеса історії, музей колеса історії Fullscreen
Експортний ЗАЗ-965 "Ялта"
Фото: Тарас Брязгунов
ГАЗ-67 і Willys Jeep, Музей авто, київський автомузей, колеса історії, музей колеса історії Fullscreen
ГАЗ-67 і Willys Jeep
Фото: Тарас Брязгунов
Chevrolet Suburban, Музей авто, київський автомузей, колеса історії, музей колеса історії Fullscreen
Chevrolet Suburban
Квадроцикл ЗІМ-350, Музей авто, київський автомузей, колеса історії, музей колеса історії Fullscreen
Квадроцикл ЗІМ-350
Фото: Тарас Брязгунов
Пожежний мотоцикл, Музей авто, київський автомузей, колеса історії, музей колеса історії Fullscreen
Пожежний мотоцикл "Дніпро"
Фото: Тарас Брязгунов
педальні машинки, Музей авто, київський автомузей, колеса історії, музей колеса історії Fullscreen
У музеї представлені старовинні дитячі іграшки
Фото: Тарас Брязгунов
ЗІС-110, Музей авто, київський автомузей, колеса історії, музей колеса історії
Oldsmobile Delta 88, Музей авто, київський автомузей, колеса історії, музей колеса історії
Tatra 603, Музей авто, київський автомузей, колеса історії, музей колеса історії
радянські авто, Музей авто, київський автомузей, колеса історії, музей колеса історії
кабріолет таврія, Музей авто, київський автомузей, колеса історії, музей колеса історії
ЗАЗ-965 Ялта, Музей авто, київський автомузей, колеса історії, музей колеса історії
ГАЗ-67 і Willys Jeep, Музей авто, київський автомузей, колеса історії, музей колеса історії
Chevrolet Suburban, Музей авто, київський автомузей, колеса історії, музей колеса історії
Квадроцикл ЗІМ-350, Музей авто, київський автомузей, колеса історії, музей колеса історії
Пожежний мотоцикл, Музей авто, київський автомузей, колеса історії, музей колеса історії
педальні машинки, Музей авто, київський автомузей, колеса історії, музей колеса історії

Цікавою є і експозиція предметів побуту ХХ століття. У музеї виставлені старовинні меблі, іграшки, ігрові автомати, радіоприймачі, телевізори й магнітофони. Вони дають змогу відвідувачам перенестись у минуле, а комусь — згадати дитинство.

Раніше Фокус розповідав, що 130-річний автомобіль виїхав на гоночний трек. Це перша серійна модель у світі.

Також ми писали, що в Києві виявили занедбаним рідкісний німецький кросовер з 12-циліндровим двигуном.