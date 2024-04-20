У Києві відкрився приголомшливий автомузей "Колеса історії" (фото)

У київському музеї "Колеса історії" зібрано понад 100 вінтажних авто і мотоциклів, причому всі вони на ходу. Серед них — величезні американські Buick та Chevrolet, представницькі урядові ЗІЛ та розкішні Rolls-Royce.

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Навіть під час війни в Україні знаходяться ентузіасти, які не бояться відкривати музеї. У Києві із 20 квітня запрацював музей автомобілів та ретро-техніки "Колеса історії", і кореспонденту Фокусу вже вдалося побувати в ньому.

У музеї зібрали понад 100 старовинних авто та мотоциклів Фото: Тарас Брязгунов

Ініціатором створення музею "Колеса історії" є відомий київський колекціонер і реставратор авто, а також організатор ретро-фестивалю OldCarLand Павло Лозовенко. Роботи над його створенням тривали не один рік і повномасштабна війна змусила скоригувати плани та перенести відкриття музею, проте, попри все, він відкрив свої двері.

ГАЗ-А 1932 року Фото: Тарас Брязгунов

У експозиції зібрані понад 100 вінтажних автомобілів і мотоциклів. Частина з них відреставровані, інші — залишилися в оригінальному стані, проте увесь транспорт на ходу.

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Найстаріший автомобіль у колекції — ГАЗ-А 1932 року. В Україні збережено лише кілька таких машин, які є ліцензійною копією американського Ford A. До речі, певний час їх навіть збирали у Харкові.

Buick Roadmaster 1937 року Фото: Тарас Брязгунов

У 1937 році випущений розкішний Buick Roadmaster з 5,2-літровою 130-сильною вісімкою. Взагалі в музеї вистачає великих американських авто — Oldsmobile Delta 88, Lincoln Town Car, Chevrolet Impala, Chevelle і Suburban.

Chevrolet Impala 1973 року Фото: Тарас Брязгунов

До періоду Другої світової належать позашляховики Willys Jeep та ГАЗ-67. Європейський автопром репрезентують одразу два розкішних Rolls-Royce — седан Silver Shadow і рідкісний кабріолет Corniche III (їх в Україні лише два). Також можна побачити Alfa Romeo GTV, Skoda 100, Tatra 603 та кілька Opel Rekord різних років випуску.

Rolls-Royce Silver Shadow Фото: Тарас Брязгунов Rolls-Royce Corniche III Фото: Тарас Брязгунов

Є в музеї і справжні раритети з історією, як-от представницький лімузин ЗІЛ-115 Володимира Щербицького, який тривалий час очолював УССР. А автобус ЗІЛ-118 "Юність" у 90-х роках обслуговував кримську урядову дачу в Форосі, де в той час нерідко відпочивав Леонід Кучма. Усього випустили не більше сотні цих розкішних автобусів і свого часу модель навіть зацікавила Генрі Форда ІІ.

ЗІЛ-115 Володимира Щербицького Фото: Тарас Брязгунов ЗІЛ-118 "Юність" Фото: Тарас Брязгунов

У колекції чимало радянських авто, які виставлені в хронологічному порядку, щоб можна було прослідкувати їх еволюцію. Експонуються і рідкісні та маловідомі версії. Наприклад, виставлені унікальний кабріолет "Таврія" та ЗАЗ-965 "Ялта" — експортний варіант горбатого "Запорожця". А звичайна на вид "Волга" ГАЗ-23 оснащувалася потужним 195-сильним V8 від "Чайки" і автоматичною КПП та випускалася малими серіями для КДБ.

"Волга" ГАЗ-23 зі 195-сильним V8 випускалася для КДБ Фото: Тарас Брязгунов

У музеї "Колеса історії" зібрана велика колекція моделей Київського мотозаводу, серед яких є і досить незвичні на кшталт пожежного мотоцикла "Дніпро". Виставлено і єдиний український квадроцикл ЗІМ-350, який у 90-х роках виготовляли на танковому Заводі імені В. О. Малишева у Харкові.

ЗІС-110 Фото: Тарас Брязгунов Oldsmobile Delta 88 1971 року Tatra 603 Фото: Тарас Брязгунов У музеї чимало радянських авто Фото: Тарас Брязгунов Кабріолет "Таврія" Фото: Тарас Брязгунов Експортний ЗАЗ-965 "Ялта" Фото: Тарас Брязгунов ГАЗ-67 і Willys Jeep Фото: Тарас Брязгунов Chevrolet Suburban Квадроцикл ЗІМ-350 Фото: Тарас Брязгунов Пожежний мотоцикл "Дніпро" Фото: Тарас Брязгунов У музеї представлені старовинні дитячі іграшки Фото: Тарас Брязгунов

Цікавою є і експозиція предметів побуту ХХ століття. У музеї виставлені старовинні меблі, іграшки, ігрові автомати, радіоприймачі, телевізори й магнітофони. Вони дають змогу відвідувачам перенестись у минуле, а комусь — згадати дитинство.

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