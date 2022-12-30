Від творців танка Т-64: яким був перший український квадроцикл (фото)

Квадроцикл ЗІМ-350 створили не задля розваг, а для господарства. Його пропонували використовувати як мінітрактор і в комплекті до нього йшли навісні плуг, борона та культиватор.

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Мало хто знає, що в Україні виготовляли квадроцикли. На початку 90-х років на харківському Заводі імені В. О. Малишева, де виробляють танки Т-64 та Т-84, налагодили випуск моделі ЗІМ-350. Про це пише сайт "Трактор для вас".

[ + – ] Квадроцикл створювали як альтернативу трактору Фото: OLX

ЗІМ-350 представили у 1991 році та створили не для розваг, а для господарства. Квадроцикл мав два масивні багажники та фаркоп, що дозволяв буксирувати причіп вагою до 300 кг. Крім того, його обладнали запасним колесом спереду.

Двотактний двигун об'ємом 350 куб. см та потужністю 20 к. с. взяли в мотоцикла "Іж-Юпітер-5М" Максимальна швидкість квадроцикла становила 70 км/год. Цікаво, що електричного стартера в нього не було і заводився лише кік-стартером — зі "штовхача".

[ + – ] ЗІМ-350 оснастили 20-сильним двигуном від мотоцикла "Іж-Юпітер-5М" Фото: autocentre.ua

Натомість у ЗІМ-350 була складна повнопривідна трансмісія із 4 звичайними та 4 зниженими передачами. До того ж встановили диференціал із блокуванням. Справа в тому, що ЗІМ-350 пропонували використовувати як мінітрактор і на зниженій передачі він міг повільно рухатися зі швидкістю від 2 до 12 км/год. А ще квадроцикл демонстрував феноменальну прохідність і легко долав броди глибиною до 60 см.

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Мало того, в комплекті до нього йшли навісні плуг, борона та культиватор, а за доплату пропонували косарку, сівалку, обприскувач, картоплекопач і механізм для розкидання добрив.

[ + – ] Квадроцикл отримав 4 звичайні та 4 знижені передачі Фото: topgir.com.ua

Проте виготовили лише кілька сотень ЗІМ-350, причому виробництво кілька разів зупинялося. Модель була відносно недорогою і надійною, проте дебютувала у важкі 90-ті й у людей не було можливості її придбати.

Раніше Фокус розповідав, що в Харкові на початку 30-х років створили та запустили у виробництво перший український мотоцикл. Зразком наслідування слугував Harley-Davidson.

Також ми писали, що Харкові 90 років тому налагодили збирання автомобілів Ford. Це були перші легкові машини українського виробництва.