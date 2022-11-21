Харківський Харлей: яким був перший український мотоцикл (фото)

ХМЗ-1М створювався з огляду на американський Harley-Davidson. Усього випущено лише 300 таких мотоциклів і до наших днів дійшов лише один екземпляр моделі.

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Перший український мотоцикл розробили у Харкові на початку 30-х під керівництвом конструктора Солдатенка. Його створювали з оглядкою на Harley-Davidson — американський байк купили та вирушили на ньому у випробувальний автопробіг завдовжки 4 000 км.

[ + – ] Усього випущено лише 300 ХМЗ-1М Фото: Auto-consulting

У Harley-Davidson запозичили конструкцію передньої вилки, та й краплеподібний бензобак — фірмова риса американських байків.

Український мотоцикл ХМЗ-1М оснастили 350-кубовим двигуном потужністю 8 к. с. і 3-ступінчастою механічною КПП. Він розганявся до 90 км/год і витрачав 3,5 л на 100 км. Серед особливостей моделі — ланцюгова передача, гальма всіх коліс і дві фари.

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Виробництво ХМЗ-1М налагодили на Харківському автоскладальному заводі. Планувалося випустити 4 000 мотоциклів і частину з них спрямувати армії, однак зрештою зібрали лише 300 одиниць.

[ + – ] Зразком для наслідування став американський Harley-Davidson

Справа в тому, що центральна радянська влада не хотіла випускати мотоцикли в Україні й складання ХМЗ-1М припинили. Лише наприкінці 40-х УРСР дали добро та випуск мототехніки налагодили в Києві.

До наших днів дійшов лише один екземпляр ХМЗ-1М. Він відреставрований і зберігається у приватній колекції.

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