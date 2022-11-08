В Україні виявлено унікальний 66-річний мотоцикл київського заводу (відео)

КМЗ М-53 був інноваційним для свого часу і вважався одним із найшвидших радянських мотоциклів 50-х років. Він не став серійним, але багато його деталей з'явилися на інших київських моделях.

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В Україні виявили рідкісний мотоцикл КМЗ М-53 1956 року. Це одна із найрідкісніших моделей Київського мотозаводу. Їй присвячено відео на Youtube-каналі блогера Oleg AC.

Донині зберігся єдиний КМЗ М-53. Донедавна його місцезнаходження було таємницею, але тепер стало відомо, що він зберігається у колекціонера Олексія Попова.

[ + – ] До наших днів зберігся лише один М-53 Фото: скриншот/youtube

Мотоцикл КМЗ М-53 створено у середині 50-х під керівництвом М. Позднякова. По суті це перша повністю самостійна розробка Київського мотозаводу, адже до цього підприємство випускало модель М-72, виробництво якої перенесли з Горького (Нижнього Новгорода).

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КМЗ М-53 оснащений опозитним двигуном меншого, ніж у М-72 об'єму (500 куб. см), але був потужнішим — 28 к. с. До того ж мотоцикл був легшим (185 кг), тому розвивав 125 км/год і вважався однією з найшвидших радянських моделей тих років. Витрата палива становила 4,5 л/100 км. На М-53 впровадили безліч новацій — передня вилка, маятникова задня підвіска і широке зручне сидіння.

[ + – ] Мотоцикл М-53 розвиває 125 км/год і витрачає 4,5 л на 100 км

Модель фактично була готова до виробництва, але в серію не пішла, адже радянська влада закрила програму розвитку 500-кубових мотоциклів. Усього випустили лише кілька прототипів М-53. Хоча мотоцикл не став серійним, він визначив розвиток київських мотоциклів на роки вперед.

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