Volkswagen розсекретив швидкісного конкурента Subaru STI та Mitsubishi Lancer Evo (фото)

Volkswagen Golf Rallye планували випустити лімітованою серією із 2 500 авто. Заряджений хетчбек отримав 275-сильний турбомотор і повний привід.

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На тюнінг-шоу SEMA привезли унікальний макет Volkswagen Golf Rallye 1993 року. Заряджену модель вперше показали на публіці — раніше про неї мало хто знав. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Історія авто дуже цікава. На початку 90-х Volkswagen збирався брати участь у чемпіонаті світу з ралі WRC. Для допуску гоночного авто до змагань необхідно було випустити щонайменше 2 500 авто його серійної версії.

[ + – ] Усього планували випустити 2 500 VW Golf Rallye Фото: carscoops.com

Volkswagen Golf Rallye планувався як суперник Subaru WRX STI та Mitsubishi Lancer Evolution. За основу взяли тридверний VW Golf 3.

Заряджений хетчбек відрізняється від стандартної моделі обвісом і розширеними крилами. На даху встановлений спойлер, а на капоті з'явився повітрозабірник. Також привертають увагу 16-дюймові диски із шинами розміром 225/45R16.

[ + – ] На даху встановлений великий спойлер Фото: carscoops.com

У салоні встановили спортивне кермо та ковшеподібні сидіння Recaro A8. Також з'явився трубчастий каркас безпеки.

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Під капотом встановлений 2,0-літровий турбомотор, що видає 275 к. с. та 370 Н∙м. Із 6-ступінчастою механічною КПП Volkswagen Golf Rallye розганяється до 270 км/год. Спортивна модель також отримала повний привід і гальма Brembo, а її підвіску допрацювали.

[ + – ] Під капотом встановлений 275-сильний турбомотор Фото: carscoops.com

Volkswagen Golf Rallye так і залишився в єдиному екземплярі. Німецький концерн відклав плани щодо участі у ралі, а тому потреба у такій моделі відпала.

Раніше Фокус розповідав, що аналогічну модель свого часу випустили і Peugeot. Нині її продають за 250 000 доларів.

Також ми писали, що в тюнінг-шоу SEMA-2022 беруть участь й українці.