Volkswagen розсекретив швидкісного конкурента Subaru STI та Mitsubishi Lancer Evo (фото)
Volkswagen Golf Rallye планували випустити лімітованою серією із 2 500 авто. Заряджений хетчбек отримав 275-сильний турбомотор і повний привід.
На тюнінг-шоу SEMA привезли унікальний макет Volkswagen Golf Rallye 1993 року. Заряджену модель вперше показали на публіці — раніше про неї мало хто знав. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Історія авто дуже цікава. На початку 90-х Volkswagen збирався брати участь у чемпіонаті світу з ралі WRC. Для допуску гоночного авто до змагань необхідно було випустити щонайменше 2 500 авто його серійної версії.
Volkswagen Golf Rallye планувався як суперник Subaru WRX STI та Mitsubishi Lancer Evolution. За основу взяли тридверний VW Golf 3.
Заряджений хетчбек відрізняється від стандартної моделі обвісом і розширеними крилами. На даху встановлений спойлер, а на капоті з'явився повітрозабірник. Також привертають увагу 16-дюймові диски із шинами розміром 225/45R16.
У салоні встановили спортивне кермо та ковшеподібні сидіння Recaro A8. Також з'явився трубчастий каркас безпеки.Важливо
Під капотом встановлений 2,0-літровий турбомотор, що видає 275 к. с. та 370 Н∙м. Із 6-ступінчастою механічною КПП Volkswagen Golf Rallye розганяється до 270 км/год. Спортивна модель також отримала повний привід і гальма Brembo, а її підвіску допрацювали.
Volkswagen Golf Rallye так і залишився в єдиному екземплярі. Німецький концерн відклав плани щодо участі у ралі, а тому потреба у такій моделі відпала.
Раніше Фокус розповідав, що аналогічну модель свого часу випустили і Peugeot. Нині її продають за 250 000 доларів.
Також ми писали, що в тюнінг-шоу SEMA-2022 беруть участь й українці.