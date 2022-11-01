Кишенькова ракета: нестандартний 38-річний Peugeot 205 продають за $250 000 (фото)

На відміну від стандартного Peugeot 205, варіант Turbo 16 є задньомоторним та повнопривідним. Він оснащений 200-сильною турбочетвіркою і може розвинути 220 км/год.

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У Великій Британії на аукціон RM Sotheby's виставили Peugeot 205 1984 року. За автомобіль планують отримати 180-220 тисяч фунтів стерлінгів ($210 000 — 250 000). Про це повідомляє офіційний сайт аукціонного дому.

[ + – ] Хетчбек здатний розвинути 220 км/год Фото: Sotheby’s

Річ у тому, що з молотка піде не простий хетчбек В-класу, а дуже рідкісна версія Peugeot 205 Turbo 16. По суті, це серійний варіант ралійного авто і він кардинально відрізняється від стандартного 205-го.

Усього випустили лише 200 Peugeot 205 Turbo 16 — саме стільки машин потрібно для допуску моделі до чемпіонату світу з ралі. У розробці авто взяла участь кузовна компанія Heuliez.

[ + – ] Автомобіль ідеально зберігся і проїхав лише 40 тис. км Фото: Sotheby’s

Конструкцію Peugeot 205 серйозно переробили. Почнемо з того, що двигун встановлений не спереду, а ззаду, так само як і в ралійній версії. Сам двигун теж особливий — 1,8-літрова четвірка з турбонаддувом розвиває 200 к. с.

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З 5-ступінчастою механічною КПП від Citroen SM заряджений хетчбек розганяється до 100 км/год за 6,6 сек і розвиває 220 км/год, тобто для свого часу він був дуже швидким — на рівні Porsche 911 тих років. Крім того, Peugeot 205 Turbo 16 є повнопривідною.

[ + – ] Двигун Peugeot 205 Turbo 16 перенесли назад Фото: Sotheby’s

Саме цей хетчбек дуже добре зберігся, адже нинішній власник останні 18 років зберігав його в гаражі і дуже рідко виїжджав на дороги. Пробіг авто — 40 тис. км.

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