На аукціон виставили унікальний суперкар BMW: його створили разом із Lamborghini (фото)

Суперкар BMW M1 випущений лімітованою серією з 399 авто. Обтічне купе оснащене 277-сильною шісткою і здатне розвинути 265 км/год.

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У Мюнхені на аукціон RM Sotheby's виставили легендарний BMW M1 1980 року. Це єдиний суперкар за всю історію німецької марки і за нього планують отримати до мільйона доларів. Деталі авто розкрили на сайті аукціонного будинку.

[ + – ] Допомогли створити авто фахівці Lamborghini Фото: Sothebyʼs

Середньомоторне купе BMW M1 спочатку створювали для перегонів, проте їхні правила вимагали наявності дорожньої версії. Тому поряд із 53 гоночними М1 у 1978-1981 роках випустили 399 серійних авто.

[ + – ] Нестандартний, за мірками BMW дизайн створив Джорджетто Джуджаро Фото: Sothebyʼs

Створити суперкар BMW M1 допомогли фахівці Lamborghini, а його вигляд розробив знаменитий італійський стиліст Джорджетто Джуджаро з ательє ItalDesign. Купе відрізняється нетиповим для BMW клиноподібним дизайном із висувними фарами.

[ + – ] Усього випустили лише 399 серійних BMW M1 Фото: Sothebyʼs

BMW M1 оснащений 3,5-літровою рядною шісткою потужністю 277 л. с. та 5-ступінчастою механічною КПП. Він здатний розвинути 265 км/год та розігнатися до 100 км/год за 6,2 с.

[ + – ] Середньомоторне купе оснащене 277-сильною шісткою Фото: Sothebyʼs

Саме цей автомобіль особливий, адже створений за індивідуальним замовленням керівника групи розробників BMW M1 Йохена Неєрпаша. Він кілька разів змінював власників, яке його пробіг становить 63 500 км. Суперкар відреставрували, і він неодноразово отримував нагороди на виставках ретро-авто.

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