На аукцион выставили уникальный суперкар BMW: его создали совместно с Lamborghini (фото)
Суперкар BMW M1 выпущен лимитированной серией из 399 авто. Обтекаемое купе оснащено 277-сильной шестеркой и способно развить 265 км/ч.
В Мюнхене на аукцион RM Sotheby’s выставили легендарный BMW M1 1980 года. Это единственный суперкар за всю историю немецкой марки и за него планируют выручить до миллиона долларов. Подробности авто раскрыли на сайте аукционного дома.
Среднемоторное купе BMW M1 изначально создавали для гонок, однако их правила требовали наличия дорожной версии. Поэтому наряду с 53 гоночными М1 в 1978-1981 годах выпустили 399 серийных авто.
Создать суперкар BMW M1 помогли специалисты Lamborghini, а его внешний вид разработал знаменитый итальянский стилист Джорджетто Джуджаро из ателье ItalDesign. Купе отличается нетипичным для BMW клиновидным дизайном с выдвижными фарами.
BMW M1 оснащен 3,5-литровой рядной шестеркой мощностью 277 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Он способен развить 265 км/ч и разогнаться до 100 км/ч за 6,2 с.
Конкретно этот автомобиль особенный, ведь создан по индивидуальному заказу руководителя группы разработчиков BMW M1 Йохена Неерпаша. Он несколько раз менял владельцев, а его пробег составляет 63 500 км. Суперкар отреставрировали и он неоднократно получал награды на выставках ретро-авто.Важно
Ранее Фокус сообщал, что молодой украинец купил эксклюзивный суперкар Bugatti Divo за $9 миллионов.
Также мы писали, что редкий 2000-сильный суперкар Lamborghini разбили в эффектном ДТП.