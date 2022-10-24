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Авто

На аукцион выставили уникальный суперкар BMW: его создали совместно с Lamborghini (фото)

BMW M1 1980, BMW M1, суперкар BMW M1, суперкар BMW, БМВ М1, суперкар БМВ
Фото: Sothebyʼs | BMW M1 — единственный суперкар в истории марки

Суперкар BMW M1 выпущен лимитированной серией из 399 авто. Обтекаемое купе оснащено 277-сильной шестеркой и способно развить 265 км/ч.

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В Мюнхене на аукцион RM Sotheby’s выставили легендарный BMW M1 1980 года. Это единственный суперкар за всю историю немецкой марки и за него планируют выручить до миллиона долларов. Подробности авто раскрыли на сайте аукционного дома.

BMW M1 1980, BMW M1, суперкар BMW M1, суперкар BMW, БМВ М1, суперкар БМВ Fullscreen
Помогли создать авто специалисты Lamborghini
Фото: Sothebyʼs

Среднемоторное купе BMW M1 изначально создавали для гонок, однако их правила требовали наличия дорожной версии. Поэтому наряду с 53 гоночными М1 в 1978-1981 годах выпустили 399 серийных авто.

BMW M1 1980, BMW M1, суперкар BMW M1, суперкар BMW, БМВ М1, суперкар БМВ Fullscreen
Нестандартный, по меркам BMW, дизайн создал Джорджетто Джуджаро
Фото: Sothebyʼs

Создать суперкар BMW M1 помогли специалисты Lamborghini, а его внешний вид разработал знаменитый итальянский стилист Джорджетто Джуджаро из ателье ItalDesign. Купе отличается нетипичным для BMW клиновидным дизайном с выдвижными фарами.

BMW M1 1980, BMW M1, суперкар BMW M1, суперкар BMW, БМВ М1, суперкар БМВ Fullscreen
Всего выпустили только 399 серийных BMW M1
Фото: Sothebyʼs

BMW M1 оснащен 3,5-литровой рядной шестеркой мощностью 277 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Он способен развить 265 км/ч и разогнаться до 100 км/ч за 6,2 с.

BMW M1 1980, BMW M1, суперкар BMW M1, суперкар BMW, БМВ М1, суперкар БМВ Fullscreen
Среднемоторное купе оснащено 277-сильной шестеркой
Фото: Sothebyʼs

Конкретно этот автомобиль особенный, ведь создан по индивидуальному заказу руководителя группы разработчиков BMW M1 Йохена Неерпаша. Он несколько раз менял владельцев, а его пробег составляет 63 500 км. Суперкар отреставрировали и он неоднократно получал награды на выставках ретро-авто.

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