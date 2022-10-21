General Motors показали мощного конкурента Tesla Cybertruck: он умеет ездить боком (видео)

Новый GMC Sierra EV разгоняется до 100 км/ч за 4,5 с и может буксировать четырехтонный прицеп. Запас хода пикапа составляет 640 км.

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В США презентовали новый GMC Sierra EV. Электрический пикап поступит в продажу с начала 2024 года, но заказы на модель начали принимать уже сейчас. Об этом сообщает официальный сайт концерна General Motors.

[ + – ] Пикап может питать электричеством целый дом Фото: General Motors

Sierra EV – уже второй электропикап в линейке GMC и он позиционируется, как более утилитарная альтернатива электрическому Hummer и конкурент Tesla Cybertruck. Цены стартуют с 50 000 долларов, но первым в продажу поступит топовый вариант Denali Edition 1 за $107 000.

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Дизайн GMC Sierra EV

Электромобиль GMC Sierra EV является более роскошным собратом Chevrolet Silverado EV. Четырехдверный пикап отличается брутальным дизайном с высоким капотом, расширенными крыльями и тоненькими диодными фарами. На выбор предложены колеса диаметром 23-24 дюйма.

[ + – ] На центральной панели установлен большой дисплей Фото: General Motors

Помимо грузового кузова сзади электрокар получил вместительный багажник. Его грузоподъемность составляет 590 кг, еще 4,3 тонны можно буксировать на прицепе.

[ + – ] Спереди предусмотрен багажник Фото: General Motors

В отделке салона GMC Sierra EV Denali Edition 1 использованы кожа и дерево. Пикап получил виртуальную панель приборов и 16,8-сенсорный дисплей портретного формата, также данные проецируются на лобовое стекло. Задние сиденья складываются и открывают доступ в кузов из салона.

[ + – ] Из салона открывается доступ в грузовой кузов Фото: General Motors

Характеристики GMC Sierra EV

Пока известны только характеристики топового варианта. Он получил полный привод и два мотора суммарной отдачей 764 л. с. и 1063 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 4,5 с. Более доступные версии будут не столь мощными.

[ + – ] Линейку модели вскоре расширят Фото: General Motors

Запас хода пикапа составляет 640 км. Батарея поддерживает сверхскоростную 350-киловаттную зарядку: в таком режиме можно пополнить заряд на 25% за 10 минут. Также есть функция запитки различного электрооборудования или даже целого дома.

Электрокар GMC Sierra EV оснащен пневмоподвеской с изменяемым клиренсом и управляемыми задними колесами. Как и электромобиль Hummer, он способен двигаться боком.

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