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General Motors показали мощного конкурента Tesla Cybertruck: он умеет ездить боком (видео)

Пикап GMC Sierra EV, GMC Sierra EV, электромобиль GMC Sierra, новый GMC Sierra EV, GMC Sierra EV 2024
Фото: General Motors | GMC Sierra EV отличается брутальным дизайном

Новый GMC Sierra EV разгоняется до 100 км/ч за 4,5 с и может буксировать четырехтонный прицеп. Запас хода пикапа составляет 640 км.

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В США презентовали новый GMC Sierra EV. Электрический пикап поступит в продажу с начала 2024 года, но заказы на модель начали принимать уже сейчас. Об этом сообщает официальный сайт концерна General Motors.

Пикап GMC Sierra EV, GMC Sierra EV, электромобиль GMC Sierra, новый GMC Sierra EV, GMC Sierra EV 2024 Fullscreen
Пикап может питать электричеством целый дом
Фото: General Motors

Sierra EV – уже второй электропикап в линейке GMC и он позиционируется, как более утилитарная альтернатива электрическому Hummer и конкурент Tesla Cybertruck. Цены стартуют с 50 000 долларов, но первым в продажу поступит топовый вариант Denali Edition 1 за $107 000.

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Дизайн GMC Sierra EV

Электромобиль GMC Sierra EV является более роскошным собратом Chevrolet Silverado EV. Четырехдверный пикап отличается брутальным дизайном с высоким капотом, расширенными крыльями и тоненькими диодными фарами. На выбор предложены колеса диаметром 23-24 дюйма.

Пикап GMC Sierra EV, GMC Sierra EV, электромобиль GMC Sierra, новый GMC Sierra EV, GMC Sierra EV 2024 Fullscreen
На центральной панели установлен большой дисплей
Фото: General Motors

Помимо грузового кузова сзади электрокар получил вместительный багажник. Его грузоподъемность составляет 590 кг, еще 4,3 тонны можно буксировать на прицепе.

Пикап GMC Sierra EV, GMC Sierra EV, электромобиль GMC Sierra, новый GMC Sierra EV, GMC Sierra EV 2024 Fullscreen
Спереди предусмотрен багажник
Фото: General Motors

В отделке салона GMC Sierra EV Denali Edition 1 использованы кожа и дерево. Пикап получил виртуальную панель приборов и 16,8-сенсорный дисплей портретного формата, также данные проецируются на лобовое стекло. Задние сиденья складываются и открывают доступ в кузов из салона.

Пикап GMC Sierra EV, GMC Sierra EV, электромобиль GMC Sierra, новый GMC Sierra EV, GMC Sierra EV 2024 Fullscreen
Из салона открывается доступ в грузовой кузов
Фото: General Motors

Характеристики GMC Sierra EV

Пока известны только характеристики топового варианта. Он получил полный привод и два мотора суммарной отдачей 764 л. с. и 1063 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 4,5 с. Более доступные версии будут не столь мощными.

Пикап GMC Sierra EV, GMC Sierra EV, электромобиль GMC Sierra, новый GMC Sierra EV, GMC Sierra EV 2024 Fullscreen
Линейку модели вскоре расширят
Фото: General Motors

Запас хода пикапа составляет 640 км. Батарея поддерживает сверхскоростную 350-киловаттную зарядку: в таком режиме можно пополнить заряд на 25% за 10 минут. Также есть функция запитки различного электрооборудования или даже целого дома.

Электрокар GMC Sierra EV оснащен пневмоподвеской с изменяемым клиренсом и управляемыми задними колесами. Как и электромобиль Hummer, он способен двигаться боком.

Ранее Фокус сообщал, что задние фонари на GMC Hummer EV продают по цене мотоцикла BMW.

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