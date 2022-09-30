Электрический пикап Tesla Cybertruck станет идеальным авто для рыбалки

Новый электромобиль Tesla Cybertruck получит герметический кузов. Это позволит форсировать водные преграды при условии отсутствия сильных волн.

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Илон Маск продолжает раскрывать интересные подробности Tesla Cybertruck. Теперь основатель Tesla сообщил в своем Twitter, что электрический пикап будет своего рода амфибией.

По словам Илона Маска, кузов Tesla Cybertruck будет не только бронированным, но и водонепроницаемым. Это позволит электрокару преодолевать водные преграды – реки и озера. Можно будет даже передвигаться по морю, но лишь в тихую погоду при отсутствии сильных волн. Такое преимущество Tesla Cybertruck несомненно понравится любителям рыбалки или пляжного отдыха.

[ + – ] Илон Маск утверждает, что пикап Tesla сможет преодолеть пролив шириной около 400 м Фото: Elon Musk/Twitter

СЕО Tesla считает, что электрический пикап вполне сможет пересечь пролив, отделяющий стартовую площадку ракет SpaceX в Техасе от острова Саус Падре. Его ширина составляет около 400 метров.

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Напомним, что пикап Tesla Cybertruck обещают запустить в производство с середины 2023 года. Илон Маск признал, что цена электромобиля вырастет, ведь с момента презентации его прототипа авторынок изменился и комплектующие подорожали.

Фото: Tesla

Характеристики Tesla Cybertruck также несколько изменятся. Модель будет предложена в нескольких разных версиях. Топовый пикап Тесла с четырьмя моторами сможет разгоняться до 100 км/ч за 2,9 с и проезжать 800 км без подзарядки. Авто получит пневмоподвеску и управляемые задние колеса.

Ранее Фокус рассказывал, что серийный грузовик Tesla Semi полностью рассекречен и вскоре поступит в производство.