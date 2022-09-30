Електричний пікап Tesla Cybertruck стане ідеальним авто для риболовлі

Новий електромобіль Tesla Cybertruck отримає герметичний кузов. Це дозволить форсувати водяні перепони за умови відсутності сильних хвиль.

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Ілон Маск продовжує розкривати цікаві подробиці Tesla Cybertruck. Тепер засновник Tesla повідомив у своєму Twitter, що електричний пікап буде своєрідною амфібією.

За словами Ілона Маска, кузов Tesla Cybertruck буде не лише броньованим, а й водонепроникним. Це дозволить електрокару долати водні перешкоди — річки й озера. Можна буде навіть пересуватися морем, але лише в тиху погоду за відсутності сильних хвиль. Така перевага Tesla Cybertruck безперечно сподобається любителям риболовлі або пляжного відпочинку.

[ + – ] Ілон Маск стверджує, що пікап Tesla зможе подолати протоку завширшки близько 400 м Фото: Юсаку Маесава

СЕО Tesla вважає, що електричний пікап цілком зможе перетнути протоку, що відокремлює стартовий майданчик ракет SpaceX у Техасі від острова Саус Падре. Його ширина складає близько 400 метрів.

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Нагадаємо, що пікап Tesla Cybertruck обіцяють запустити у виробництво із середини 2023 року. Ілон Маск визнав, що ціна електромобіля зросте, адже з моменту презентації його прототипу авторинок змінився й комплектуючі подорожчали.

Фото: Tesla

Характеристики Tesla Cybertruck також дещо зміняться. Модель буде запропонована в кількох різних версіях. Топовий пікап "Тесла" з чотирма моторами зможе розганятися до 100 км/год за 2,9 с і проїжджати 800 км без підзарядки. Авто отримає пневмопідвіску та керовані задні колеса.

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