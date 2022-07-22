Ілон Маск назвав нову дату старту виробництва пікапа Tesla Cybertruck

Електромобіль Tesla Cybertruck мав стати на конвеєр ще у 2021 році, проте старт його виробництва постійно відкладають. 2023 року пікап нарешті стане серійним.

Перші Tesla Cybertruck зійдуть з конвеєра, їх доставлятимуть покупцям у середині 2023 року. Про це заявив Ілон Маск під час інтернет-конференції з акціонерами Tesla, повідомляє сайт Carscoops.

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Також стало відомо, що першою з'явиться спеціальна версія WT для корпоративних клієнтів із запасом ходу 640 км. Потім восени 2023 почнуть випускати топовий варіант First Edition, а вже після цього з'являться інші модифікації.

[ + – ] Ілон Маск пообіцяв розпочати постачання Tesla Cybertruck у середині 2023 року Фото: Скріншот/youtube

Пікап Tesla Cybertruck у вигляді концепт-кара презентували ще у 2019 році та спочатку планували розпочати його випуск з 2021 року. Проте старт виробництва постійно відкладався з низки причин.

По-перше, доопрацювання Tesla Cybertruck затяглося — фінальний серійний варіант пікапа затвердили лише кілька місяців тому. По-друге, тільки недавно запрацювала нова гігафабрика Тесла в Техасі, де випускатимуть модель. Крім того, свою роль відіграли пандемія коронавірусу та дефіцит автомобільних мікрочипів.

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Нагадаємо, що пікап Tesla Cybertruck коштує від 39 990 до 69 990 доларів. У нього оригінальний дизайн, а кузов та скло броньовані.

Електромобіль Tesla Cybertruck запропонований у кількох версіях з одним, двома та чотирма моторами. Топовий варіант буде здатний розганятися до 100 км/год за 2,9 секунди і проїжджати 800 км без підзарядки.

Раніше Фокус повідомляв, що новий Tesla Cybertruck вже розкупили на п'ять років уперед — електрокар зібрав 1,25 мільйона замовлень.