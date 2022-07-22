Ілон Маск назвав нову дату старту виробництва пікапа Tesla Cybertruck
Електромобіль Tesla Cybertruck мав стати на конвеєр ще у 2021 році, проте старт його виробництва постійно відкладають. 2023 року пікап нарешті стане серійним.
Перші Tesla Cybertruck зійдуть з конвеєра, їх доставлятимуть покупцям у середині 2023 року. Про це заявив Ілон Маск під час інтернет-конференції з акціонерами Tesla, повідомляє сайт Carscoops.
Також стало відомо, що першою з'явиться спеціальна версія WT для корпоративних клієнтів із запасом ходу 640 км. Потім восени 2023 почнуть випускати топовий варіант First Edition, а вже після цього з'являться інші модифікації.
Пікап Tesla Cybertruck у вигляді концепт-кара презентували ще у 2019 році та спочатку планували розпочати його випуск з 2021 року. Проте старт виробництва постійно відкладався з низки причин.
По-перше, доопрацювання Tesla Cybertruck затяглося — фінальний серійний варіант пікапа затвердили лише кілька місяців тому. По-друге, тільки недавно запрацювала нова гігафабрика Тесла в Техасі, де випускатимуть модель. Крім того, свою роль відіграли пандемія коронавірусу та дефіцит автомобільних мікрочипів.Важливо
Нагадаємо, що пікап Tesla Cybertruck коштує від 39 990 до 69 990 доларів. У нього оригінальний дизайн, а кузов та скло броньовані.
Електромобіль Tesla Cybertruck запропонований у кількох версіях з одним, двома та чотирма моторами. Топовий варіант буде здатний розганятися до 100 км/год за 2,9 секунди і проїжджати 800 км без підзарядки.
Раніше Фокус повідомляв, що новий Tesla Cybertruck вже розкупили на п'ять років уперед — електрокар зібрав 1,25 мільйона замовлень.