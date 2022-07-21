Tesla виплатить $10,5 мільйонів компенсації родичам жертви ДТП

Електрокар Tesla потрапив у ДТП на швидкості 187 км/год. Суд визнав, що в аварії винен загиблий водій, але все одно ухвалив виплатити величезну компенсацію його родині.

Tesla має виплатити 10,5 мільйонів доларів сім'ї 18-річного Баррета Райлі, який загинув у ДТП за кермом електромобіля. Таке рішення ухвалив суд присяжних у місті Форт Лодердейл. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Авкарія сталася у 2018 році. Баррет Райлі розігнав електрокар Tesla Model S своїх батьків до 187 км/год у місцевості, де було встановлено обмеження швидкості 40 км/год.

[ + – ] Автомобіль згорів до тла, а водій і пасажир загинули Фото: South Florida Sun Sentinel/CBS

ДТП сталося під час спроби обігнати інший автомобіль у повороті — машини зіткнулися і Tesla спалахнула. Баррет Райлі та його пасажир загинули на місці.

Батьки загиблого стверджували, що аварія сталася через те, що в Tesla відключили без їхнього відома обмежувач швидкості авто, встановлений на 135 км/год. У процесі судового процесу з'ясувалося, що це зробив Баррет Райлі, звернувшись до знайомого механіка. Мало того, до аварії він встиг заробити штраф за їзду зі швидкістю 180 км/год.

Важливо

Електричний пікап Tesla Cybertruck розкупили на п'ять років уперед

Батько загиблого Джеймс Райлі в суді заявив, що після аварії йому дзвонив Ілон Маск і вибачався за відключений обмежувач швидкості. Втім, юристи це заперечували. Присяжні визнали, що 90% вини у ДТП лежить на Барреті Райлі, але при цьому все одно присудили виплатити його батькам компенсацію $10,5 мільйонів.

Раніше Фокус розповідав, що в Німеччині власниця Tesla Model X відсудила 101 тис. доларів за несправний автопілот.