Tesla виплатить понад $100 тисяч компенсації за несправний автопілот

Суд ухвалив виплатити власниці Tesla з Німеччини компенсацію за незадовільну і навіть небезпечну роботу автопілота. Система не розпізнавала перешкоди та самоволі зупиняла автомобіль.

Власниця Tesla з Баварії отримає 99 420 євро ($101 800) компенсації від Tesla через неполадки з автопілотом. Відповідне рішення ухвалив суд Мюнхена, повідомляє агентство Reuters.

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Автомобілістка вирішила купити електромобіль Tesla Model X з автопілотом у грудні 2016 року. Кросовер коштував 112 640 євро (з них 5 500 євро коштував безпосередньо сам автопілот), його доставили в березні 2017-го.

[ + – ] Кросовер Tesla Model X з автопілотом коштував 112 640 євро Фото: Tesla

А з листопада 2017 року в системі почали спостерігатися збої. Автопілот Tesla не розпізнавав усі перешкоди — наприклад, сенсори та камери "не бачили" дорожні конуси або звуження проїжджої частини через ремонтні роботи. Крім того, електрокар міг різко загальмувати та зупинитися на рівному місці без жодних причин, що створювало ризик ДТП.

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Представники Tesla у суді заявили, що автопілот не призначений для використання в місті, однак у суді такої аргументації не прийняли. По-перше, на сайті автовиробника це ніде не вказано, а по-друге, водій не може швидко вмикати та вимикати автопілот у різних дорожніх умовах. Тепер Tesla має виплатити практично повну вартість електрокара.

Нагадаємо, у США розпочали розслідування численних ДТП за участю Tesla у режимі автопілота. З'ясувалося, що ця система стає причиною аварій набагато частіше, ніж аналоги інших виробників.

Також Фокус повідомляв, що електричний пікап Tesla Cybertruck розкупили на п'ять років наперед.