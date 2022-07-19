Tesla выплатит свыше $100 тысяч компенсации за неисправный автопилот

Суд постановил выплатить владелице Tesla из Германии компенсацию за неудовлетворительную и даже опасную работу автопилота. Система не распознавала препятствия и самопроизвольно останавливала автомобиль.

Владелица Tesla из Баварии получит 99 420 евро ($101 800) компенсации от Tesla за неполадки с автопилотом. Соответствующее решение вынес суд Мюнхена, сообщает агентство Reuters.

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Автомобилистка решила купить электромобиль Tesla Model X с автопилотом в декабре 2016 года. Кроссовер обошелся в 112 640 евро (из них 5500 евро стоил непосредственно сам автопилот) и был доставлен в марте 2017-го.

[ + – ] Кроссовер Tesla Model X с автопилотом обошелся в 112 640 евро Фото: Tesla

А с ноября 2017 года в системе начали наблюдаться сбои. Автопилот Tesla не распознавал все препятствия – например, сенсоры и камеры "не видели" дорожные конусы или сужение проезжей части из-за ремонтных работ. Кроме того, электрокар мог резко затормозить и остановиться на ровном месте без каких либо причин, что создавало риск ДТП.

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Представители Tesla в суде заявили, что автопилот не предназначен для использования в городе, однако в суде такую аргументацию не приняли. Во-первых, на сайте автопроизводителя это нигде не указано, а, во-вторых, водитель не может быстро включать и выключать автопилот в разных дорожных условиях. Теперь Tesla должна выплатить практически полную стоимость электрокара.

Напомним, в США начали расследование многочисленных ДТП с участием Tesla в режиме автопилота. Выяснилось, что эта система становится причиной аварий гораздо чаще, чем аналоги от других производителей.

Также Фокус сообщал, что электрический пикап Tesla Cybertruck раскупили на пять лет вперед.