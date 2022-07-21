Tesla выплатит $10,5 миллионов компенсации родственникам жертвы ДТП

Электрокар Tesla попал в ДТП на скорости 187 км/ч. Суд признал, что в аварии виноват погибший водитель, но все равно постановил выплатить огромную компенсацию его семье.

Tesla должна выплатить 10,5 миллионов долларов семье 18-летнего Баррета Райли, погибшего в ДТП за рулем электромобиля. Такое решение вынес суд присяжных в городе Форт Лодердейл. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Авкария случилась в 2018 году. Баррет Райли разогнал электрокар Tesla Model S своих родителей до 187 км/ч в местности, где было установлено ограничение скорости в 40 км/ч.

[ + – ] Автомобиль сгорел до тла, а водитель и пассажир погибли Фото: South Florida Sun Sentinel/CBS

ДТП произошло при попытке обогнать другой автомобиль в повороте – машины столкнулись и Tesla загорелась. Баррет Райли и его пассажир погибли на месте.

Родители погибшего утверждали, что авария произошла из-за того, что в Tesla отключили без их ведома ограничитель скорости авто, который был установлен на 135 км/ч. В ходе судебного процесса выяснилось, что это сделал сам Баррет Райли, обратившись к знакомому механику. Мало того, до аварии он успел заработать штраф за езду со скоростью 180 км/ч.

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Отец погибшего Джеймс Райли в суде заявил, что после аварии ему звонил Илон Маск и извинялся за отключенный ограничитель скорости. Впрочем, юристы это отрицали. Присяжные признали, что 90% вины в ДТП лежит на Баррете Райли, но при этом все равно присудили выплатить его родителям компенсацию в $10,5 миллиона.

Ранее Фокус рассказывал, что в Германии владелица Tesla Model X отсудила 101 тыс. долларов за неисправный автопилот.