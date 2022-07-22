Илон Маск назвал новую дату старта производства пикапа Tesla Cybertruck

Электромобиль Tesla Cybertruck должен был встать на конвейер еще в 2021 году, однако старт его производства постоянно откладывают. В 2023 году пикап наконец станет серийным.

Первые Tesla Cybertruck сойдут с конвейера и будут доставлены покупателям в середине 2023 года. Об этом заявил Илон Маск во время интернет-конференции с акционерами Tesla, сообщает сайт Carscoops.

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Также стало известно, что первой появится специальная версия WT для корпоративных клиентов с запасом хода 640 км. Затем осенью 2023 года начнут выпускать топовый вариант First Edition, а уже после этого появятся другие модификации.

[ + – ] Илон Маск пообещал начать поставки Tesla Cybertruck в середине 2023 года Фото: скриншот/youtube

Пикап Tesla Cybertruck в виде концепт-кара презентовали еще в 2019 году и изначально планировали начать его выпуск с 2021 года. Однако старт производства постоянно откладывался по ряду причин.

Во-первых, доработка Tesla Cybertruck затянулась – финальный серийный вариант пикапа утвердили только несколько месяцев назад. Во-вторых, только недавно заработала новая гигафабрика Тесла в Техасе, где будут выпускать модель. Кроме того, свою роль сыграли пандемия коронавируса и дефицит автомобильных микрочипов.

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Напомним, что пикап Tesla Cybertruck стоит от 39 990 до 69 990 долларов. У него оригинальный дизайн, а кузов и стекла бронированы.

Электромобиль Tesla Cybertruck предложен в нескольких версиях с одним, двумя и четырьмя моторами. Топовый вариант будет способен разгоняться до 100 км/ч за 2,9 с и проезжать 800 км без подзарядки.

Ранее Фокус сообщал, что новый Tesla Cybertruck уже раскупили на пять лет вперед – электрокар собрал 1,25 миллиона заказов.