До сотні за 1,9 секунди: китайці показали надшвидкісного конкурента Tesla Roadster (фото)

GAC Aion Hyper SSR — двомісне купе з дверима, що підіймаються вгору, як у Lamborghini і McLaren. Електромобіль оснащений чотирма двигунами сумарною потужністю 1225 к. с.

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У Китаї презентували електричний суперкар GAC Aion Hyper SSR. Надпотужне купе надійде у продаж із жовтня 2023 року за ціною від 1,3 до 1,7 мільйона юанів ($186 000 – 244 000). Про це пише сайт CarNewsChina.

[ + – ] Купе досягає всього 4,5 м у довжину Фото: GAC Honda

Новий GAC Aion Hyper SSR — досить компактне двомісне купе завдовжки 4538 мм, шириною 1988 мм та висотою 1238 мм. У нього обтічний дизайн зі зрушеним вперед салоном. Двері підіймаються вгору, як і належить суперкару. Ззаду встановлено антикрило.

[ + – ] Ззаду встановлено антикрило Фото: GAC Honda

У конструкції активно використаний карбон. Він присутній і в обробці салону поряд зі шкірою, алькантарою та алюмінієм. Кермо GAC Aion Hyper SSR приплюснуто зверху та знизу, а показники приладів виведені на невеликий дисплей. На центральній панелі встановлено 14,6-дюймовий мультимедійний сенсорний екран. Оснащення включає електропривод сидінь та камеру заднього виду.

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Китайський суперкар отримав повний привід та чотири мотори (по одному на колесо) сумарною потужністю 1225 к. с. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 1,9 с — на рівні Tesla Roadster. Також з'явиться менш потужна задньопривідна версія.

[ + – ] Кермо приплюснуте зверху і знизу Фото: GAC Honda

Примітно, що GAC Aion Hyper SSR — не найпотужніший китайський автомобіль. До виробництва готується 1400-сильний суперкар FAW Hongqi S9, причому його збирання налагодять в Італії.

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