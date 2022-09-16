До сотни за 1,9 с: китайцы показали сверхскоростного конкурента Tesla Roadster (фото)
GAC Aion Hyper SSR — двухместное купе с поднимающимися вверх дверями, как у Lamborghini и McLaren. Электромобиль оснащен четырьмя моторами суммарной мощностью 1225 л. с.
В Китае презентовали электрический суперкар GAC Aion Hyper SSR. Сверхмощное купе поступит в продажу с октября 2023 года по цене от 1,3 до 1,7 миллиона юаней ($186 000 – 244 000). Об этом пишет сайт CarNewsChina.
Новый GAC Aion Hyper SSR — довольно компактное двухместное купе длиной 4538 мм, шириной 1988 мм и высотой 1238 мм. У него обтекаемый дизайн со сдвинутым вперед салоном. Двери поднимаются вверх, как и положено суперкару. Сзади установлено антикрыло.
В конструкции активно использован карбон. Он присутствует и в отделке салона наряду с кожей, алькантарой и алюминием. Руль GAC Aion Hyper SSR приплюснут сверху и снизу, а показания приборов выведены на небольшой дисплей. На центральной панели установлен 14,6-дюймовый сенсорный экран мультимедиа. Оснащение включает электропривод сидений и камеру заднего вида.Важно
Китайский суперкар получил полный привод и четыре мотора (по одному на колесо) суммарной мощностью 1225 л. с. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 1,9 с — на уровне Tesla Roadster. Также появится менее мощная заднеприводная версия.
Примечательно, что GAC Aion Hyper SSR — не самое мощное китайское авто. К производству готовится 1400-сильный суперкар FAW Hongqi S9, причем его сборку наладят в Италии.
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